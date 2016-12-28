〈北部〉元旦連假疏運 國道客運直達宜蘭景點

2016-12-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕元旦連假將至，宜蘭交通疏運挑戰再起。除了國五實施夜間免收費，鼓勵用路人在不同時間上路；國道客運也推出多點對多點運輸，在台北搭乘國道客運便能抵達羅東林業文化園區、傳藝中心等知名旅遊景點，鐵路運輸也加開班車，主打不開車、輕鬆玩。

縣府建設處表示，卅一日到一月二日期間，前一晚十一點到當天清晨六點國道全線雙向暫停收費，高公局視主線狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制，國五南下高乘載時間分別是卅一日、一月一日早上七點到中午十二點，北上一月一日、二日下午三點到晚間八點。

建設處指出，國道客運實施多點對多點運輸，既有路線延伸行駛到宜蘭熱門景點，讓遊客搭乘國道客運，下車就能在當地遊玩，例如國光客運在圓山轉運站發車直抵羅東林業文化園區，首都客運台北市府轉運站發車抵達傳藝中心，葛瑪蘭客運板橋轉運站發車到金車酒廠，三路線每天都有三個班次。

此外，為鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸，雙北端除了原本搭車點，再新增捷運三重站、松山車站，建設處表示，國光客運捷運三重站出發，終點站羅東轉運站，首都客運松山車站出發抵達羅東轉運站，葛瑪蘭客運也有板橋轉運站到羅東轉運站直達車，以上路線連假期間每天皆往返三個班次。

建設處說，鐵路運輸系統卅一日至一月二日每天尖峰時段，加開樹林、羅東對號區間快車十二班，並有一百元優惠票價；因應宜蘭跨年晚會，一月一日也加開兩班區間車，分別是四一三四次列車，凌晨十二點五十五分宜蘭站出發往蘇澳，四一五五次凌晨十二點五十分宜蘭站出發往頭城。

對於縣內大眾運輸系統，建設處表示會持續加密，加開地方客運觀光接駁公車，由台灣好行、勁好行等公車系統銜接轉運站及各景點間，歡迎多加利用。