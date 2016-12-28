〈北部〉「玫瑰新村」非虛名 打造「玫瑰花園」

2016-12-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕造橋鄉豐湖村田野景色秀麗，但長久缺少可供居民歇腳的公園，社區發展協利用村民無償提供台十三甲線與高鐵橋下廢耕田地，爭取水保局經費補助興建「康富伯公廟廣場」，今年再獲縣府活力農村經費，打造「玫瑰花園」。

豐湖社區發展協會理事長楊立標說，當地為豐湖村十鄰，地方稱「玫瑰新村」，協會於規劃綠美化構想時，遂以「玫瑰」為主軸，爭取經費栽種玫瑰、薔薇、紫羅蘭、九重葛、大王仙丹等，也藉由不同花期交錯，讓「玫瑰花園」四季都能賞花。

楊立標說，玫瑰花園占地四百五十坪，由村民無償提供，陸續爭取經費興建廣場、花園後，考量老人家行動不便，廣場旁也設計無障礙坡道，方便進出，除蜜蜂、蝴蝶現蹤外，水邊還看得見青蛙、蜻蜓等生物，都讓人驚喜。

玫瑰花園完工一個月後，很受居民好評，地方長輩在伯公廟廣場話家常時，就能欣賞一旁的鳥語花香，不過因經費有限，栽種玫瑰數量不多；楊立標表示，未來會持續爭取，希望讓玫瑰處處開花。