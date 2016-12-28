〈北部〉「玫瑰新村」非虛名 打造「玫瑰花園」
2016-12-28
〔記者彭健禮／苗栗報導〕造橋鄉豐湖村田野景色秀麗，但長久缺少可供居民歇腳的公園，社區發展協利用村民無償提供台十三甲線與高鐵橋下廢耕田地，爭取水保局經費補助興建「康富伯公廟廣場」，今年再獲縣府活力農村經費，打造「玫瑰花園」。
豐湖社區發展協會理事長楊立標說，當地為豐湖村十鄰，地方稱「玫瑰新村」，協會於規劃綠美化構想時，遂以「玫瑰」為主軸，爭取經費栽種玫瑰、薔薇、紫羅蘭、九重葛、大王仙丹等，也藉由不同花期交錯，讓「玫瑰花園」四季都能賞花。
楊立標說，玫瑰花園占地四百五十坪，由村民無償提供，陸續爭取經費興建廣場、花園後，考量老人家行動不便，廣場旁也設計無障礙坡道，方便進出，除蜜蜂、蝴蝶現蹤外，水邊還看得見青蛙、蜻蜓等生物，都讓人驚喜。
玫瑰花園完工一個月後，很受居民好評，地方長輩在伯公廟廣場話家常時，就能欣賞一旁的鳥語花香，不過因經費有限，栽種玫瑰數量不多；楊立標表示，未來會持續爭取，希望讓玫瑰處處開花。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
超商設新娘休息室 網友讚貼心
基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝…
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 台商返台當共諜 被判刑
- 〈異國美味〉土耳其家常菜
- 黃志瑋搶洪小鈴 挨轟渣男好得意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT legislator calls for Hung to resign
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- 宮廟委員約談判 男槍擊被起訴
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 桌球不見了 師帶警進校園調查
- 跳圍籬追母狗 黑狗兄爆「蛋蛋」的哀傷
- 世界盃想擴軍 2026年增到48隊
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 有沒有看過槍？ 惡煞夜市亮槍嗆聲
- 自由廣場》應取消陳鎮湘的終身俸
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 怨父母偏心／16歲哥哥 亂棒打死14歲妹妹
- 抽K菸調毒咖啡 菸味太濃被抓包
- 殭屍台股 證交所也賠錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Threats growing on a daily basis: defense minister
- 安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」
- 反駁異動傳聞 林全︰ 我不會走
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 歐股收高
- 一例一休人事成本增 多家影城票價紛紛調漲
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 修法改革協會 立院今審議
- 自由廣場》寒假作業過量 反教育
- 〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 將官晉升 總統勉持續學習、創新
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 黃鴻升開畫展 楊丞琳抱病塗鴉
- 張綱維霸喊照顧一輩子 韋汝被騙有靠山
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉「玫瑰新村」非虛名 打造「玫瑰花園」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分