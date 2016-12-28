〈北部〉早療兒回饋教養院 音樂會募資源

2016-12-28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中數理班二年級學生顏瑋辰，他幼時曾有發展遲緩，經幼安教養院早療服務，不僅趕上同齡學習腳步，國小更進入音樂資優班；他日前舉辦「瑋愛啟辰．分享希望」音樂會，讓觀眾憑發票入場，再將募集的發票，全數捐給幼安，回饋當年協助之恩，總計替幼安教養院募得一千六百七十六張的發票，以及兩萬零兩百元的愛心捐款。

顏母羅雅玲說，瑋辰曾是一名慢飛天使，於二歲三個月時語言發展遲緩，經過一年半的早期治療，瑋辰發展迅速，不僅跟上同齡學習，在國小四年級時，插班進入音樂班，並通過創造力資優鑑定，開始接受音樂養成教育及創造力方案相關學習。

羅雅玲表示，瑋辰後續的發展神速，讓她都深感驚訝，十分感謝幼安教養院於當年提供完善的早療服務，把握瑋辰於三歲前早期療育的黃金期，協助療健，呼籲如果家有發展遲緩兒，要把握早療黃金期。

顏瑋辰對於幼安的協助，也念念不忘，希望能夠有所回饋，參加苗栗高中生命教育系列活動，以感恩音樂會的方式，替幼安募集發票。

「瑋愛啟辰．分享希望」感恩音樂會於二十五日在縣府文觀局中正堂登場，顏瑋辰與就讀公館國小音樂班六年級的妹妹顏君庭同台演出，副縣長鄧桂菊、苗栗高中校長黃國峰、幼安教養院長林勤妹等出席欣賞。

兄妹合作演奏貝多芬《華德斯坦奏鳴曲第一樂章》、李斯特《浪漫曲─愛之夢》、林姆斯基．高沙可夫《大黃蜂的飛行》等名曲，帶給觀眾一場精彩的音樂饗宴。