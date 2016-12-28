〈北部〉早療兒回饋教養院 音樂會募資源
2016-12-28
〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗高中數理班二年級學生顏瑋辰，他幼時曾有發展遲緩，經幼安教養院早療服務，不僅趕上同齡學習腳步，國小更進入音樂資優班；他日前舉辦「瑋愛啟辰．分享希望」音樂會，讓觀眾憑發票入場，再將募集的發票，全數捐給幼安，回饋當年協助之恩，總計替幼安教養院募得一千六百七十六張的發票，以及兩萬零兩百元的愛心捐款。
顏母羅雅玲說，瑋辰曾是一名慢飛天使，於二歲三個月時語言發展遲緩，經過一年半的早期治療，瑋辰發展迅速，不僅跟上同齡學習，在國小四年級時，插班進入音樂班，並通過創造力資優鑑定，開始接受音樂養成教育及創造力方案相關學習。
羅雅玲表示，瑋辰後續的發展神速，讓她都深感驚訝，十分感謝幼安教養院於當年提供完善的早療服務，把握瑋辰於三歲前早期療育的黃金期，協助療健，呼籲如果家有發展遲緩兒，要把握早療黃金期。
顏瑋辰對於幼安的協助，也念念不忘，希望能夠有所回饋，參加苗栗高中生命教育系列活動，以感恩音樂會的方式，替幼安募集發票。
「瑋愛啟辰．分享希望」感恩音樂會於二十五日在縣府文觀局中正堂登場，顏瑋辰與就讀公館國小音樂班六年級的妹妹顏君庭同台演出，副縣長鄧桂菊、苗栗高中校長黃國峰、幼安教養院長林勤妹等出席欣賞。
兄妹合作演奏貝多芬《華德斯坦奏鳴曲第一樂章》、李斯特《浪漫曲─愛之夢》、林姆斯基．高沙可夫《大黃蜂的飛行》等名曲，帶給觀眾一場精彩的音樂饗宴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
超商設新娘休息室 網友讚貼心
基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝…
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 台商返台當共諜 被判刑
- 〈異國美味〉土耳其家常菜
- 黃志瑋搶洪小鈴 挨轟渣男好得意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT legislator calls for Hung to resign
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- 宮廟委員約談判 男槍擊被起訴
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 桌球不見了 師帶警進校園調查
- 跳圍籬追母狗 黑狗兄爆「蛋蛋」的哀傷
- 世界盃想擴軍 2026年增到48隊
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 有沒有看過槍？ 惡煞夜市亮槍嗆聲
- 自由廣場》應取消陳鎮湘的終身俸
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 怨父母偏心／16歲哥哥 亂棒打死14歲妹妹
- 抽K菸調毒咖啡 菸味太濃被抓包
- 殭屍台股 證交所也賠錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Threats growing on a daily basis: defense minister
- 安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」
- 反駁異動傳聞 林全︰ 我不會走
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 歐股收高
- 一例一休人事成本增 多家影城票價紛紛調漲
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 修法改革協會 立院今審議
- 自由廣場》寒假作業過量 反教育
- 〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 將官晉升 總統勉持續學習、創新
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 黃鴻升開畫展 楊丞琳抱病塗鴉
- 張綱維霸喊照顧一輩子 韋汝被騙有靠山
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉早療兒回饋教養院 音樂會募資源
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分