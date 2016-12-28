〈北部〉後龍公車候車亭擬改造 介紹景點
2016-12-28
〔記者許展溢／苗栗報導〕後龍鎮公車候車亭大部分老舊不堪，甚至醜陋，鎮民、遊客觀感欠佳，公所決定整修，向交通部公路總局申請補助，預計將改造鎮內公車候車亭。公所主秘林澄清說，屆時將結合地方各景點資訊，藉由公車亭展現，讓不僅鄉親看見自己家鄉的好，也要提供遊客好去處指南。
後龍公所繼考量偏遠地區無公車可搭窘境，與代表會極力爭取，向交通部申請社區愛心巴士，八月上路，巴士外觀更放上鎮內知名觀光景點客家圓樓等漂亮風景照，全面改造公車候車亭風貌，藉此呈現後龍的美，推動地方觀光。
林澄清指出，鎮內公車候車亭多處老舊，一直都希望重新整頓，因此才會向交通部公路總局提出該計畫，另外也想到，除整理門面外，也思考是否能與多處景點結合，透過小小空間傳遞各項訊息，讓民眾在等公車時不再感到無聊，同時又可以了解後龍好玩、有趣的景點。
要建22座 變更設計延後發包
後龍公所建設課表示，候車亭新建工程預計建置二十二座候車亭，原本預計年底前發包施作，但目前由於細部規劃、已變更設計，因此還需等確定後才會發包施工。
林澄清說，隨著資訊普及化，舊有公車候車亭已很難滿足民眾需求，希望規劃較舒適且具多功能候車亭，不僅便民，也讓民眾不再感覺只能身處無趣空間。
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