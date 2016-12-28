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〈北部〉同婚修法 苗縣府2/3首長「不希望通過」

2016-12-28

議員詢問 14人舉手

〔記者彭健禮／苗栗報導〕同性婚姻法案引發爭議，縣議員陳碧華在縣議會定期會中徵詢縣府各局處首長相關意見，其中，民政處長彭基山表示，因選舉有婦女保障名額，若有參選人自認是女性，給予保障與否，難界定；也有近三分之二、十四人舉手「不希望通過」，縣長徐耀昌沒有舉手，但表達「不能認同」。

縣長也稱不能認同

徐耀昌表示，對於同性戀，他不會排斥或歧視，但同性婚姻，他不能認同，因為苗栗是純樸的社會。且因同性婚姻修法，牽涉相關兩百多個法案，勢必花費極大的社會成本，如今也有已通過同性合法結婚的先進國家，有許多民眾走上街頭反對抗議。

徐耀昌認為，維持現況是最好方式，現在還沒有修法，已造成兩方人馬對立，若硬是要修法，恐會有嚴重衝突，也非社會之福。

教材可教多元性別

陳碧華於日前總質詢，針對同婚修法議題，詢問縣府相關局處修法後的因應之道，及可能衍生的問題。教育處副處長葉芯慧表示，教材由課程發展委員會議定，基礎教育階段，學子於性別認知上，尚處摸索階段，原則上會以性別議題的方式，讓孩子認識多元性別。

社會處長范陽添表示，他對同性戀予以尊重，但社會主流觀念仍為一夫一妻，尤其要讓兒童少年對於同性議題的探討，需加考量，現今是多元社會，認為應取得共識，再討論較佳。

憂婦女保障名額界定

彭基山則表示，若修法通過，在民政作業上有很大的困擾，首先在戶口登記上，是屬於配偶或家屬關係，將影響雙方於民法上的權利義務；他並提及，因選舉有婦女保障名額，若有參選人生理是男性，但心理卻自認是女性，那該怎麼辦？

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  • 對於同婚修法，苗縣府近3分之2、14位局處首長舉手「不希望通過」。（記者彭健禮攝）

    對於同婚修法，苗縣府近3分之2、14位局處首長舉手「不希望通過」。（記者彭健禮攝）

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標題：〈北部〉同婚修法 苗縣府2/3首長「不希望通過」


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