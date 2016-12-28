〈北部〉「新南向」前進印度 清大開課還出書

2016-12-28

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文上任後提出「新南向政策」，但早在一年多前，清華大學修習通識課「印度文明與當代社會」的學生就提出新南向政策，最近更集結出書《前進印度當老闆─50位清華大學生的新南向政策》，希望有機會到印度創業開卡拉OK！

這堂課的授課老師、助理教授方天賜，曾擔任我國駐印度外交官。他說，離開外交圈到學校服務，仍關心如何加強台、印經貿關係，也很想協助台灣年輕人前進開發中國家創業或當經理人。

方天賜說，書中提出的十項南向創業方案，反映出年輕世代對於台灣自身優勢的認知，以及對印度社會的理解與期待，可說是認識印度的入門書。

他說，修課學生大多沒去過印度，但憑著一股研究精神及訪談在台印度人，團隊合作深入分析印度的投資環境後，針對印度市場提出創投計畫及可行的行銷手法。

有學生發現印度人熱愛歌舞，卻沒有KTV，決定結合卡拉OK與KTV推出karaKTV；也有人得知印度空污嚴重，認為賣口罩是門好生意。還有學生打算推出竹藝品及竹炭商品，或把台式早餐、茶飲、鳳梨酥、夜市小吃賣到印度 。