| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉光復中學》介紹詞「珍惜民主」 扮納粹「詞不達意」

2016-12-28

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹市私立光復中學學生，在創意變裝遊行中扮演納粹軍引發爭議，立委林為洲在臉書貼出活動的介紹詞指出，這是一場「詞不達意」的演出，呼籲「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」

林為洲貼出的活動介紹詞全文中，第一段是「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室。」但最後一段是「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」

林為洲說，這是一場表演創作，應該沒有爭議，但是表演過程看不出文字綱要中想表達「納粹殘暴、自由可貴」的內容。

林為洲認為，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因為它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者。

林為洲說：「導演（老師）顯然沒有照腳本（綱要）走，處分應符合比例原則，演員（學生）較為無辜。」

竹東鎮民代表范國威也在他的臉書上分享這則貼文說：「重點是最後一句話，珍惜眼前的民主自由，這才是核心價值，不是嗎？」

廣告
  • 新竹縣立委林為洲在臉書上貼出光復中學希特勒變裝遊行進場介紹詞全文照片，最後一段是「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」（擷取自林為洲臉書）

    新竹縣立委林為洲在臉書上貼出光復中學希特勒變裝遊行進場介紹詞全文照片，最後一段是「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」（擷取自林為洲臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
超商設新娘休息室 網友讚貼心

基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈北部〉光復中學》介紹詞「珍惜民主」 扮納粹「詞不達意」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.