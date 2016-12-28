〈北部〉光復中學》介紹詞「珍惜民主」 扮納粹「詞不達意」

2016-12-28

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹市私立光復中學學生，在創意變裝遊行中扮演納粹軍引發爭議，立委林為洲在臉書貼出活動的介紹詞指出，這是一場「詞不達意」的演出，呼籲「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」

林為洲貼出的活動介紹詞全文中，第一段是「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們抓進毒煙室。」但最後一段是「希特勒確實存在過，納粹也確實做了很可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」

林為洲說，這是一場表演創作，應該沒有爭議，但是表演過程看不出文字綱要中想表達「納粹殘暴、自由可貴」的內容。

林為洲認為，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因為它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者。

林為洲說：「導演（老師）顯然沒有照腳本（綱要）走，處分應符合比例原則，演員（學生）較為無辜。」

竹東鎮民代表范國威也在他的臉書上分享這則貼文說：「重點是最後一句話，珍惜眼前的民主自由，這才是核心價值，不是嗎？」