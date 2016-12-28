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〈北部〉新豐漁民爭補償 揚言嗆星國

2016-12-28

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新豐鄉坑子口靶場權益促進會昨天指出，為配合軍方對海射擊演訓，漁民只能靠竹筏和膠筏擠在一小塊海域捕撈，耗油又危險，政府未補償損失，更犧牲漁民權益代訓新加坡星光部隊，若政府再不正視，將向新加坡抗議。

軍方：等待上級指示

對於漁民訴求，裝甲兵訓練指揮部政戰主任金嘉銘說，等待上級指示。

新豐鄉漁業文化發展協會理事長方榮華說，新竹縣是全台唯一沒有漁業權的地方，漁民沒有漁船，只能靠竹筏和膠筏在近海捕撈，比漁船耗油、風險高，容易發生船難，作業時間更被迫縮短，損失大，但政府過去只補助定置網，多數漁民都未獲補償。

坡頭村村長朱錦常說，民國五十二年以來，軍方對海射擊，限制約三分之二海域，新竹縣漁民被迫侷限在坡頭漁港謀生，每天平均有七、八十艘竹筏或膠筏須繞道行駛，全部擠在小小的四平方公里海域作業，經常發生碰撞毀損。

協會總幹事翁鎮縣強調，為國家安全，國軍射擊演訓，漁民尚可忍耐，但數十年來代訓新加坡星光部隊，政府獲得好處卻犧牲漁民權益，過去國民黨政府視而不見，現在民進黨全面執政，應該推動「轉型正義」，為弱勢漁民發聲。

坑子口靶場權益促進會總幹事鄭進宅說，二千多名漁民連署陳情，將向國防部等單位爭取補償每艘船權益損害兩百萬元、補貼每艘船每月兩萬元油料費、協助被徵收土地業主將農地變更建地、補貼業主房租費。

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  • 新竹縣新豐鄉民昨早站在白布條前大聲抗議，砲轟政府沒有補償損失，更犧牲漁民的權益來代訓新加坡的星光部隊。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉民昨早站在白布條前大聲抗議，砲轟政府沒有補償損失，更犧牲漁民的權益來代訓新加坡的星光部隊。（記者廖雪茹攝）

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