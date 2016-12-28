| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市》經國綠園道改造 變明亮好走

2016-12-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「經國綠園道」環境改造第一期工程昨天完工啟用！民權路到民生路段成為明亮、舒服的綠廊帶。

市長林智堅說，未來將串聯市中心綠地，打造全長四公里的「新竹之森」，讓市民舒壓、森呼吸。

林智堅說，過去經國綠園道與市民有「距離感」，這次工程以人為本規劃設計，拆除阻隔動線的花台、開拓六公尺寬的人行步道、修剪樹木引入自然光，環境變得寬敞、明亮、綠意盎然。

林智堅說，未來市府將串聯經國綠園道、文化中心、青少年館、護城河、三民公園的綠地，形成環狀綠帶，打造全長四公里的「新竹之森」，實踐森林城市願景，讓市民共享城市中的綠意環境。

市府城市行銷處說，經國綠園道全長一．二公里，改造工程分三期，共投入四千八百八十萬元經費，一期工程一千四百萬元，拆除經國路一段沿線原有花台，綠園道內部墊高，解決長期積水問題，並在綠廊道內側規劃機車停車彎，避免與行人爭道。

此外，照明設備升級、修剪樹木引入自然光， 設置活動廣場及六公尺寬人行步道，方便市民休閒、運動。

廣告
  • 新竹市經國路綠園道景觀改造工程完工啟用，寬敞的人行道適合更多人散步、運動，就連小朋友學騎車及媽媽們跳元極舞都很適合。（記者洪美秀攝）

    新竹市經國路綠園道景觀改造工程完工啟用，寬敞的人行道適合更多人散步、運動，就連小朋友學騎車及媽媽們跳元極舞都很適合。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
超商設新娘休息室 網友讚貼心

基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈北部〉竹市》經國綠園道改造 變明亮好走


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.