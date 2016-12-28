〈北部〉竹市》經國綠園道改造 變明亮好走

2016-12-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「經國綠園道」環境改造第一期工程昨天完工啟用！民權路到民生路段成為明亮、舒服的綠廊帶。

市長林智堅說，未來將串聯市中心綠地，打造全長四公里的「新竹之森」，讓市民舒壓、森呼吸。

林智堅說，過去經國綠園道與市民有「距離感」，這次工程以人為本規劃設計，拆除阻隔動線的花台、開拓六公尺寬的人行步道、修剪樹木引入自然光，環境變得寬敞、明亮、綠意盎然。

林智堅說，未來市府將串聯經國綠園道、文化中心、青少年館、護城河、三民公園的綠地，形成環狀綠帶，打造全長四公里的「新竹之森」，實踐森林城市願景，讓市民共享城市中的綠意環境。

市府城市行銷處說，經國綠園道全長一．二公里，改造工程分三期，共投入四千八百八十萬元經費，一期工程一千四百萬元，拆除經國路一段沿線原有花台，綠園道內部墊高，解決長期積水問題，並在綠廊道內側規劃機車停車彎，避免與行人爭道。

此外，照明設備升級、修剪樹木引入自然光， 設置活動廣場及六公尺寬人行步道，方便市民休閒、運動。