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〈北部〉竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬

2016-12-28

土地現值調幅 全縣平均約14.5％

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府說，一○六年公告土地現值經評議後，全縣平均調整幅度約十四．五％。地王仍是竹北市光明六路與縣政九路交叉口的角地，現址為永豐銀行，每坪將由一○五年的七十一萬餘元調漲至八十四萬餘元。

這處商業區角地從七十七年縣治遷建竹北市至今，已多次奪得地王寶座。當地不動產業者分析，這處位於家樂福商圈的「黃金三角窗」，附近有機關、學校、公園、金融機構、大賣場，住家密集，商業、生活機能發達，因此地價居高不下。

縣府說，一○六年公告土地現值調整作業，經調查地價動態並蒐集買賣實例資料分析，就地區發展程度整體考量後，主要針對各鄉鎮市區段徵收區、集村農舍、重劃地區、聚落社區等已開發地區進行適當調整，其中，竹北市縣治一期、縣治二期、縣治三期、台科大、高鐵等地區、新埔鎮田新、芎林鄉上德段等區段徵收區域，調整幅度相當大。

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  • 新竹縣地王仍由竹北市光明六路和縣政九路口的永豐銀行所在地蟬聯，每坪將由105年的71萬餘元調漲至84萬餘元。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣地王仍由竹北市光明六路和縣政九路口的永豐銀行所在地蟬聯，每坪將由105年的71萬餘元調漲至84萬餘元。（記者蔡孟尚攝）

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標題：〈北部〉竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬


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