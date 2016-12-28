〈北部〉竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬

2016-12-28

土地現值調幅 全縣平均約14.5％

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府說，一○六年公告土地現值經評議後，全縣平均調整幅度約十四．五％。地王仍是竹北市光明六路與縣政九路交叉口的角地，現址為永豐銀行，每坪將由一○五年的七十一萬餘元調漲至八十四萬餘元。

這處商業區角地從七十七年縣治遷建竹北市至今，已多次奪得地王寶座。當地不動產業者分析，這處位於家樂福商圈的「黃金三角窗」，附近有機關、學校、公園、金融機構、大賣場，住家密集，商業、生活機能發達，因此地價居高不下。

縣府說，一○六年公告土地現值調整作業，經調查地價動態並蒐集買賣實例資料分析，就地區發展程度整體考量後，主要針對各鄉鎮市區段徵收區、集村農舍、重劃地區、聚落社區等已開發地區進行適當調整，其中，竹北市縣治一期、縣治二期、縣治三期、台科大、高鐵等地區、新埔鎮田新、芎林鄉上德段等區段徵收區域，調整幅度相當大。