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〈北部〉竹市》中正、大同路三角窗 蟬聯地王

2016-12-28

每坪高達165萬 與去年持平

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一○六年公告土地現值已完成評議，明年一月一日公告。全市公告土地現值平均漲幅二．五二％，地王仍是蟬聯寶座十多年的新竹火車站前中正路與大同路角地，每坪一百六十五萬元，與去年相同。

公告土地現值 平均漲2.52％

市府地政處長吳堂安說，新竹市公告土地現值平均漲幅為二．五二％，各行政區平均漲幅依序為東區二．九五％、香山區二．四五％及北區一．五六％，調整主要反映公告土地現值與市場正常交易價格的差距，其中，東區清華及交通大學周邊機能完善、交通便利，北區巨城周邊商業繁盛以及香山區台鐵三姓橋車站周邊，是今年調幅較大的區域。

新興的關埔地段平均調幅一．二一％，慈雲路、好市多一帶土地，地價與一○五年持平，每坪約為六十．八萬元。

地政處說，今年公告現值調整，新竹市共有一千八百七十五個區段，其中五十五％區段查估市價下跌，八％持平，新竹市平均調整金額約五百元。

房地成交量價 都微幅下降

新竹市房地產市場受國內近二年經濟成長趨緩、房地合一稅制變革及民生物價攀升等大環境不利等因素影響，觀望態度濃厚，無論房地成交量或成交價，都呈現微幅下降。

地政處說，新竹市土地總筆數有十九萬多筆，各筆土地的公告土地現值需辦理計算作業，可利用地政處網站http://land.hccg.gov.tw/線上查詢服務：http://land.hccg.gov.tw/

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  • 新竹市地王依舊由火車站前中正路、大同路角地連莊，每坪約165萬元，已蟬聯寶座十幾年。（記者洪美秀攝）

    新竹市地王依舊由火車站前中正路、大同路角地連莊，每坪約165萬元，已蟬聯寶座十幾年。（記者洪美秀攝）

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