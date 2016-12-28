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〈北部〉籃球場支柱沒護套 打球易撞傷

2016-12-28

〔記者陳昀／桃園報導〕市府體育局今年編列一．四億元補助各區公所設置天幕球場，市議員黃婉如指出，各區的天幕籃球場都在支柱設置防撞護套，唯獨桃園區廿三日剛落成的陽明運動公園籃球場沒有護套，擔心民眾打球時若不慎撞上水泥柱，很可能會頭破血流；桃園區公所已經緊急聯繫廠商處理，明年一月六日前可完成改善。

桃園區公所負責區內陽明運動公園、三民運動公園及龜山區第三運動公園的籃球場天幕設施工程，總工程費為四千七百萬元，卻因美觀因素而沒設置防撞護套，體育局昨天已發函建議加設，桃園區公所公園路燈管理課課長張嘉祺也表示，已聯繫廠商加裝防撞護套，陽明運動公園會於明年一月六日前改善、另兩處也會於啟用前加裝防撞護套。

另外，有民眾向市議員范綱祥反映，指陽明運動公園的天幕球場包覆範圍不夠大，擔心下雨時雨水會灑進球場、積水，有點危險；張嘉祺回應說，天幕包覆範圍比球場寬了一公尺，且設有截水溝，只要雨勢不要太大，應不至於影響使用。

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  • 桃園區陽明運動公園23日剛啟用的天幕球場，未在支柱加裝防撞護套，民眾打球易撞上水泥柱受傷。（記者陳昀攝）

    桃園區陽明運動公園23日剛啟用的天幕球場，未在支柱加裝防撞護套，民眾打球易撞上水泥柱受傷。（記者陳昀攝）

  • 桃園區陽明運動公園23日剛啟用的天幕球場，未在支柱加裝防撞護套，民眾打球易撞上水泥柱受傷，區公所緊急聯繫廠商，預計明年1月6日前會加裝完成。 （記者陳昀攝）

    桃園區陽明運動公園23日剛啟用的天幕球場，未在支柱加裝防撞護套，民眾打球易撞上水泥柱受傷，區公所緊急聯繫廠商，預計明年1月6日前會加裝完成。 （記者陳昀攝）

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