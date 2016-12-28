〈北部〉農博工程頻流標 地方憂影響試營運

2016-12-28

八項工程 僅攝影紀錄片完成招標

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府將於明年、後年舉辦農業博覽會（農博），估計經費為六．四六億元，明年四月廿二日就將開始試營運，不過各單位工程發包並不順利，招標的八項工程僅「攝影紀錄片」完成招標，有四項工程共流標七次，令地方人士擔心影響進度。

農業博覽會基地位於新屋區文化路三段、東興路二段口，面積達三十公頃，市府擇定於明年四月廿二日至五月十四日開始試營運，後年四月四日到五月十三日正式營運，總經費約六．四六億元，明年編列了三．七三億元、後年編列二．七三億元。

市府各單位對農博工程的發包金額總計為一．一四億元，其中Wifi系統建置、農博APP、農業都市發展展示館等三項工程正於招標公告期間；但「綠色方舟館」、「農業植物地景」、「客家工業專區」、「農村再造、社區營造」工程，已經分別流標一到三次、共流標七次，四項工程的金額為八千六百萬元。

農業局主任秘書江富貴表示，工程流標的原因是主辦單位修改招標規定與投標廠商不足三家所致，「綠色方舟館」正重新公告，另三項工程月底前即可確定得標廠商，相關工程進度可如期完成，不會影響試營運。

農博的四大主題展區為植物地景專區、多元文化專區、在地生活專區、科技永續專區；其中植物地景專區以桃園草花為主體、占地八公頃，將以藝術構圖方式打造自有品牌，明年編列六千四百萬元。

新屋區市議員邱佳亮表示，農博對新屋區有重要意義，呼籲各單位掌握時效，務求明年試營運能達到盡善盡美。