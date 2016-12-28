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〈北部〉打造茶金產業 茶園更新每公頃補助19.5萬

2016-12-28

市府推四項計畫 永續發展茶產業

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市種植茶葉約五五○公頃，年產值可達五億元，市長鄭文燦昨天前往龍潭區茶產銷班視察時宣布，市府將推動茶園更新、茶葉觀光工廠、茶葉故事館、平地茶園等四項計畫，要將桃園的茶產業打造為永續發展的「茶金」，提升茶農收益；市府農業局表示，將提供每公頃十九萬五千元的補助，推動平地茶園及茶園更新。

桃園市茶區共有五五○公頃，主要分布在龍潭、龜山、楊梅、蘆竹、平鎮、大溪等地，種植三百公尺至四百公尺低海拔的茶種為主，而位處高海拔的復興區，近年來也在拉拉山推動高山烏龍茶，年產值可達五億元，主要生產東方美人茶、拉拉山高山茶、桃映紅茶。

各茶區當中，以龍潭的四七五公頃最多，也是東方美人茶主要產地，市府主計處今年的調查指出，每年東方美人茶產量可達二百萬台斤，今年的特等獎茶葉創下一台斤賣到廿萬元；拉拉山高山烏龍茶雖然近幾年才開始推廣，但受惠地理條件，茶葉品質佳，年產量約二十三萬台斤；桃園自創品牌「桃映紅茶」，年產量約十多萬台斤。

鄭文燦昨天也前往大溪區參訪國內茶包大廠桔揚公司，鄭文燦說，市府將與桔揚公司合作在龍潭設置茶葉觀光工廠，並研議與行政院客委會合作，於龍潭興建茶葉故事館，增加觀光收益。

推廣平地茶園 選定龍潭為示範區

他說，市府正與茶業改良場合作，推動平地茶園計畫，選定龍潭做為示範區，初期預計成立一百公頃的「平地茶園」，提供整地、灌溉、生產資材、有機肥料補貼等，種植台茶十七號等茶種，供應茶包的茶葉，讓桃園的茶產業繼續提升。

鄭文燦表示，市府也將制定「桃園市有機農業發展自治條例」，透過補助輔導各產銷班進行「產銷履歷驗證」標章認證，建立認證機制，並持續推動茶園更新計畫，讓茶產業可以永續經營。

市府農業局表示，茶園更新或農地改種茶葉後，通常需三年時間才能收穫，將提供每公頃四萬五千元的種植補貼，與連續三年、每年每公頃五萬元的土壤養護補助，做為農地轉種平地茶園或茶園更新的誘因。

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  • 市府將以4項計畫協助推動茶產業，圖為復興區高山茶園採收情形。（農業局提供）

    市府將以4項計畫協助推動茶產業，圖為復興區高山茶園採收情形。（農業局提供）

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標題：〈北部〉打造茶金產業 茶園更新每公頃補助19.5萬


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