〈中部〉盜獵長鬃山羊 稱耶誕分享教友

2016-12-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕56歲石姓男子日前到竹山大鞍地區獵捕保育類動物長鬃山羊，騎機車下山時就將山羊塞進麻布袋，掛在後座準備返家，巡邏員警發現有異上前查看，除發現山羊外，還赫見一把獵槍，石男供稱耶誕節前夕想回饋教會教友，但因沒錢才外出打獵做為耶誕禮物，不料卻誤獵保育類動物，警訊後依違反野生動物保育法等罪嫌移送法辦。

警方表示，竹山分局延平派出所副所長陳錫加與女警吳燕慈，23日清晨4時許於竹山市區執行巡邏勤務，在路旁發現石姓男子騎機車載著一袋大型貨物，形跡可疑，便開車上前查看，未料卻看見一把獵槍掛在機車旁，趕緊攔下石男並喝令下車接受盤查。

經查機車上除有用袋子裝著一隻長鬃山羊外，石男身上還有鋼珠彈100顆、彈藥底火70顆，石男供稱都是拿來打獵用，但已違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法，遂帶回偵辦。

石男供稱，他具備原住民身分，平時住在仁愛鄉山區，偶爾會因工作關係到竹山大鞍地區，此次打獵被逮，則是因耶誕節前夕想回饋、貢獻教會，但因平時打工收入僅能維持生計，缺錢才想多打幾隻獵物做為耶誕禮物，回去跟教友分享，沒想到卻誤獵保育類動物，十分懊悔。