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〈中部〉關懷學生視力 獅友贈設備

2016-12-28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市國中小學生近視多，國際獅子會300-C2區昨捐贈廿四套、總價值達六百多萬元的視力保健設備給教育局，造福台中市廿四所國小學童；大雅區農會則邀請全國大飯店主廚李坤昌等烹調愛心料理，讓一百多位惠明育幼院視障童大快朵頤。

國際獅子會300-C2區捐贈視力保健設備儀式昨在社口國小舉行，教育局長彭富源特別感謝國際獅子會回饋社會的善心。彭富源表示，一○四學年度，台中市國中生視力不良率達七十五％、國小生視力不良率也超過四十八％，每十個國小學童即有約五人近視，校園處處可見「眼鏡哥」、「眼鏡姊」。

彭富源感謝國際獅子會300-C2區總監郭國輝爭取國際獅子會總會補助，捐贈視力篩檢相關設備，嘉惠台中市學童，提升台中市校園視力保健能量，讓台中市學生可以得到完善的視力照護。

大雅農會請名廚 視障童吃好料

大雅區農會昨則舉辦「幸福心視界─雅農有愛、惠明關懷行」活動，匯集各界愛心捐贈的食材及大雅區特產紅薏仁，邀請全國大飯店主廚李坤昌、台中市中餐服務人員職業工會理事長郭小萍率領大雅區農會家政班小廚娘烹飪班成員，一起烹調美味料理，供一百多位惠明育幼院視障童食用。

全國大飯店主廚李坤昌表示，因視障生看不見，為了食用安全，食材以沒有魚刺、骨頭及殼的為主，菜色包括小麥飯、豆腐乳高麗菜、鮮蝦河粉卷、香酥魚條、玉米燴珍珠貝、紅薏仁國寶雞湯、豬五花薑汁壽喜燒及甜點紅薏仁椰香奶糕等，視障童大快朵頤，直說「好吃」。大雅區農會秘書楊美雪並代表農會捐贈紅包給惠明育幼院，作為視障童年節加菜金。

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  • 國際獅子會300-C2區捐贈的全套視力檢查儀器設備。（記者歐素美攝）

    國際獅子會300-C2區捐贈的全套視力檢查儀器設備。（記者歐素美攝）

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