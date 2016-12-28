〈中部〉長者年菜、寒士圍爐 社福團體急
志工、經費不到位 曉明求助
〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節即將到來，很多社福團體都會為弱勢民眾準備尾牙或者是年菜，讓大家好過年。然而，今年景氣超冷，眾多社福團體所需的經費及志工都募不到。曉明基金會要送給長者的年菜及送年菜的志工都未到位；創世基金會為寒士募的圍爐餐也只募到三成，相當辛苦。
曉明社福基金會服務中市七百多位老人，每年都會為獨居、弱勢老人及身障者發送年菜。但今年景氣差，五百份年菜只募到二百份，需要二五○位發送年菜志工，則只有一百位來報名，需要六十五輛送餐的車輛，只募到十輛，讓曉明相當擔心。
曉明基金會將在明年的元月廿五日送年菜給長者，年菜的內容不但十菜一湯，有魚、有肉、佛跳牆等，還有準備水果、罐頭、麥片等乾糧，讓明年六天的農曆春節，長者能有多樣的選擇。
由於有很多長者是獨居，曉明的「寒冬送暖」送年菜活動，每一戶安排四位志工，因為除了要送年菜，還要對長者進行關懷，幫獨居的長者貼春聯。
曉明基金會長青組主任蕭麗華表示，今年景氣很差，去年此時，曉明的年菜、發送年菜志工及車子都已到位，但今年卻與目標相差甚遠。
蕭麗華表示，由於每年年菜的發送，關係到獨居及弱勢長者在過年時，有豐盛的年菜可吃，需要民眾的協助。
僑泰師生到車站 為創世勸募
此外，創世．華山．人安基金會將在元月廿二日舉辦「寒士吃飽三十」活動，為寒士們舉行一百六十桌圍爐，但是至今只募到三成，已四年擔任寒士吃飽志工的僑泰中學學生，昨天到台中火車站協助創世宣傳，希望獲得民眾協助。
僑泰中學學務主任龍清榮表示，為了宣傳寒士吃飽活動，昨天來到台中火車站的師生約六十多人，今年僑泰將會有一百六十位的學生擔任志工。此外，僑泰也會在學校進行勸募。
龍清榮表示，參與寒士吃飽志工活動，孩子不但認真的在桌邊進行服務，在活動結束後，即使清潔工具未齊全，孩子也會用手清理，學生相當用心在付出。
看更多！請加入自由時報粉絲團
服務集集鎮偏遠地區的環鎮民行巴士，公所昨與特有生物研究保育中心合作，在車體彩繪台灣黑熊、黑面琵鷺及石虎等保育動物，期盼推廣集集是石虎的娘家，…
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 台商返台當共諜 被判刑
- 〈異國美味〉土耳其家常菜
- 黃志瑋搶洪小鈴 挨轟渣男好得意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT legislator calls for Hung to resign
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- 宮廟委員約談判 男槍擊被起訴
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 桌球不見了 師帶警進校園調查
- 跳圍籬追母狗 黑狗兄爆「蛋蛋」的哀傷
- 世界盃想擴軍 2026年增到48隊
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 有沒有看過槍？ 惡煞夜市亮槍嗆聲
- 自由廣場》應取消陳鎮湘的終身俸
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 怨父母偏心／16歲哥哥 亂棒打死14歲妹妹
- 抽K菸調毒咖啡 菸味太濃被抓包
- 殭屍台股 證交所也賠錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Threats growing on a daily basis: defense minister
- 安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」
- 反駁異動傳聞 林全︰ 我不會走
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 歐股收高
- 一例一休人事成本增 多家影城票價紛紛調漲
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 修法改革協會 立院今審議
- 自由廣場》寒假作業過量 反教育
- 〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 將官晉升 總統勉持續學習、創新
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 黃鴻升開畫展 楊丞琳抱病塗鴉
- 張綱維霸喊照顧一輩子 韋汝被騙有靠山
- 證券行情表、證券表格
標題：〈中部〉長者年菜、寒士圍爐 社福團體急
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email