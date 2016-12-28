〈中部〉長者年菜、寒士圍爐 社福團體急

2016-12-28

志工、經費不到位 曉明求助

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節即將到來，很多社福團體都會為弱勢民眾準備尾牙或者是年菜，讓大家好過年。然而，今年景氣超冷，眾多社福團體所需的經費及志工都募不到。曉明基金會要送給長者的年菜及送年菜的志工都未到位；創世基金會為寒士募的圍爐餐也只募到三成，相當辛苦。

曉明社福基金會服務中市七百多位老人，每年都會為獨居、弱勢老人及身障者發送年菜。但今年景氣差，五百份年菜只募到二百份，需要二五○位發送年菜志工，則只有一百位來報名，需要六十五輛送餐的車輛，只募到十輛，讓曉明相當擔心。

曉明基金會將在明年的元月廿五日送年菜給長者，年菜的內容不但十菜一湯，有魚、有肉、佛跳牆等，還有準備水果、罐頭、麥片等乾糧，讓明年六天的農曆春節，長者能有多樣的選擇。

由於有很多長者是獨居，曉明的「寒冬送暖」送年菜活動，每一戶安排四位志工，因為除了要送年菜，還要對長者進行關懷，幫獨居的長者貼春聯。

曉明基金會長青組主任蕭麗華表示，今年景氣很差，去年此時，曉明的年菜、發送年菜志工及車子都已到位，但今年卻與目標相差甚遠。

蕭麗華表示，由於每年年菜的發送，關係到獨居及弱勢長者在過年時，有豐盛的年菜可吃，需要民眾的協助。

僑泰師生到車站 為創世勸募

此外，創世．華山．人安基金會將在元月廿二日舉辦「寒士吃飽三十」活動，為寒士們舉行一百六十桌圍爐，但是至今只募到三成，已四年擔任寒士吃飽志工的僑泰中學學生，昨天到台中火車站協助創世宣傳，希望獲得民眾協助。

僑泰中學學務主任龍清榮表示，為了宣傳寒士吃飽活動，昨天來到台中火車站的師生約六十多人，今年僑泰將會有一百六十位的學生擔任志工。此外，僑泰也會在學校進行勸募。

龍清榮表示，參與寒士吃飽志工活動，孩子不但認真的在桌邊進行服務，在活動結束後，即使清潔工具未齊全，孩子也會用手清理，學生相當用心在付出。