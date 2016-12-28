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〈中部〉「包青添」遊戲包 弘光科大老福產品奪冠

2016-12-28

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大老人福利與事業系大四學生，參加二○一六年第二屆全國技專校院老人福祉產品服務創新設計競賽，獲得福祉產品組第一名、服務創新組第三名，學生放大遊戲字體的貼心設計，及到社區請長輩體驗的用心，獲評審青睞。

「把課本上的理論變實務很難，但是我們做到了！」老福系大四學生花了近一年時間製作專題，並報名參加全國老人福祉產品服務創新設計競賽，其中助理教授余靜佳指導的專題「銀髮益智組合包—包青添」，榮獲福祉產品組第一名；系主任林佳靜指導的專題「銀髮族行動美容車」也獲服務創新組第三名，兩組學生近來不藏私和學弟妹分享比賽心得。

「銀髮益智組合包—包青添」遊戲包由十二名同學共同製作，將市面上常見的益智遊戲，包括井字遊戲、記憶遊戲、擲球等逾十種遊戲結合在一起，進行改良，變成「放大版」。

設計遊戲包的組員徐珮慈說，「包青添」就是把耳熟能詳的遊戲進行組合，希望藉由遊戲讓長輩多運動，增加肌肉訓練，活化手部、腦部，由於市面上的遊戲字體都比較小，特別改良成放大版。另一名組員陳映辰說，「包青添」結合多種遊戲，一包可以玩很多種，顏色鮮艷，材質也安全。適合長輩、大人、小朋友一起玩，只要一張桌子，就可以玩，沒有場地上的限制。

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  • 弘光科大學生自製放大字體的「包青添」遊戲包，奪下全國老人福祉產品賽冠軍。（記者張軒哲攝）

    弘光科大學生自製放大字體的「包青添」遊戲包，奪下全國老人福祉產品賽冠軍。（記者張軒哲攝）

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