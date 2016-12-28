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〈中部〉邀畫家改造 大墩文化中心廁所飄「藝」味

2016-12-28

廖本生「東意四形」畫上牆面

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大墩文化中心廁所有「藝象」！考量大墩文化中心是推動藝文教育的場域，希望各角落均是協助民眾感受藝術的媒介，近日把廁所牆面變畫布，引進畫家廖本生的作品，再搭配大同國小學生的飛鳥雕塑，廁所空間變得有藝術味。

大墩文化中心近日邀請畫家廖本生替一樓大廳旁的廁所大改造，引進廁所美學，讓近日前往中心的民眾耳目一新，還有人走進廁所後以為走錯地方，又走出來，得知是新廁所美學後，都說感覺連上洗手間都變得有氣質。

大同美術班飛鳥「翱翔藝世界」

廖本生說，接獲大墩文化中心邀請後，一點也不在乎作品被放進廁所。他說，如廁是每個人每日例行公事，貼近民眾生活，更能讓民眾感受到藝術與創作之美。

廖本生指出，很多像百貨公司推動的廁所美學，多是引進具象造型，塑造特殊趣味與話題，考量是在文化中心的廁所，他特地選自己創作的「東意四形」系列作品進入廁所，他的創作融合東方元素包括水墨的渲染技法、書法線條及建築的窗花，再以西方的油彩抽象表現。

此外，更結合大同國小美術班學生創作立體飛鳥雕塑作品，象徵讓民眾均能「翱翔藝世界」。

廖本生說，一直以來還是有很多人認為藝術高高在上，盼藉這次與大墩文化中心合作，改造廁所美學，讓民眾理解藝術可以很貼近生活，藝術其實存在生活之中，藝術其實是親民的。

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  • 大墩文化中心廁所也有新美學，引進畫家廖本生的作品，讓廁所變得有藝術味。（記者蘇孟娟攝）

    大墩文化中心廁所也有新美學，引進畫家廖本生的作品，讓廁所變得有藝術味。（記者蘇孟娟攝）

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