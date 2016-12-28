〈中部〉景觀工程啟用 3辣妹勁舞惹議
2016-12-28
〔記者顏宏駿／員林報導〕員林市鐵路高架橋下景觀營造計畫工程昨天舉行啟用典禮，市公所安排多項節目助興，其中三名穿著清涼的辣妹在台上大跳豔舞引發爭議，有民眾認為可炒熱氣氛，但也有人認為，啟用典禮找來「廟會豔舞」不三不四，現場只有市民代表和里長不到百人，一個小工程完工，卻花錢做如此性感的表演節目，「人民的血汗錢不該這樣花」。
市公所說明，節目外包給民間傳播公司，節目單只寫「勁歌熱舞」，不知舞者會有這樣的穿著和表演，如果事先知道，他們一定取消。
三名身材修長、窈窕的長髮辣妹忍著十幾度的低溫，穿著性感的公主裝，在台上扭腰擺臀，還不時雙腿開叉，撩人的姿態不禁讓人臉紅心跳，引發爭議。台下有市公所官員、市民代表、里長和承包商不到百人。
施姓民眾認為「很好啊！可以炒熱現場氣氛，無傷大雅」；卓姓民眾則說「太誇張」，政府在社會道德上應起帶頭作用，提昇民眾水平，但完工典禮卻引進「低俗的民間豔舞」，就算要帶動現場氣氛，也要看場合對不對，現場沒有其他觀眾，只有官員和代表出席，「我們的血汗錢竟是這樣花！可悲。」
市長張錦昆表示，該工程約一千五百萬元，改善鐵路高架橋下的空間，設置人行步道、自行車道及綠美化等設施，可使員林鄉親又增加一處結合休閒及運動的優良場所。
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