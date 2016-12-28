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〈中部〉充實愛的書庫 線西童捐物義賣

2016-12-28

〔記者湯世名／線西報導〕線西國小自治鄉長黃凱閎和多名幹部共同發起「用舊物換新書」活動，配合校內每年學期末的跳蚤市場，鼓勵小朋友把家裡多餘的新、舊物用品，以低標價方式賣出，昨天在學校活動中心擺滿學生捐出的物品，吸引大批學生購買。校長黃馭寰表示，義賣所得將捐贈彰化縣「愛的書庫」購置新書，並用於各校流通閱讀，以小愛成就大愛。

昨天活動一開始，線西國小活動中心擺滿學生從家裡帶來的新、舊物品，包括保溫瓶、背包、錢包、文具、運動等用品，還有玩具、故事書、飾品，甚至還有飲料、小吃，琳瑯滿目，小朋友既是賣家，又是買家，紛紛拿出平日所存的零用錢購買需要的物品。

校長黃馭寰與鄉代黃章榮熱心贊助掏錢購買飲料、食物，並請小朋友享用，溫馨滿滿。會場一隅還有創世基金會設立的歲末急難救助捐款，師長、小朋友紛紛將鈔票或五元、十元硬幣投入救助箱。

在全校師長與小朋友熱心贊助下，最後統計跳蚤市場義賣金額高達二萬五千多元，創世基金會更募得六萬五千元，堪稱愛心不落人後。

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  • 線西國小在學校活動中心擺滿學生所捐出的新、舊物品，吸引大批學生購買。 （記者湯世名攝）

    線西國小在學校活動中心擺滿學生所捐出的新、舊物品，吸引大批學生購買。 （記者湯世名攝）

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