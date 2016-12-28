〈中部〉教育處長林明裕 將接任副縣長
副縣長周志中 擬回彰基服務
〔記者張聰秋／彰化報導〕縣長魏明谷就職剛滿兩年，副縣長陳善報、周志中，兩人一路陪他打拚，但醫師出身的周志中，當初從醫院借調兩年期已屆，將回到本業彰基服務，其遺缺將由行政院副院長林錫耀的胞弟、縣府教育處長林明裕接任，教育處長一職則由前教育處副處長陳逸玲回鍋接任。
下屆縣長選戰後年（一○七年）開打，明年開始選舉佈局，魏明谷上任以來，縣府一級主管和副主管人事異動不大，多數副主管都是前縣長卓伯源卸任前拔擢任用，沒有更換，這回，挑中林明裕擔任副縣長，林明裕的胞兄林錫耀，是總統蔡英文打贏總統選戰的功臣之一。
資深政壇人士指出，魏明谷是新潮流成員，替他打選戰的核心人物，又是新潮流中深具影響力和勢力的民進黨大老利錦祥，利錦祥在政壇向來被視為是可直通蔡英文的人物，在新潮流中「喊水會結凍」，對下屆縣長選舉提名人選最具影響力，魏明谷如此安排人事，令人聯想下屆縣長提名爭取連任的關聯性。
林明裕證實將接任副縣長，他並感謝魏明谷的賞識和栽培，傳聞，周志中將接任衛生福利部台中醫院院長，周志中電話受訪時再三否認，並強調他不是去台中，有很高的機率再回彰基服務，因為醫院明年要進行大型的評鑑，他希望回到醫院奉獻。
陳逸玲回鍋 接任教育處處長
周志中感謝魏明谷讓他獲得不同的人生歷練，讓醫師生涯不是只有「白色巨塔」的歷練，也能從不同領域挑戰不同的職位和經驗。
周志中曾任彰基急診醫學部部長、公共服務部部長，這回回院工作，據了解，如果董事會通過人事調整，周志中可能接任副院長。
林明裕教育處長的懸缺，將由文化和教育體系出身的前教育處副處長、現任和美戶政事務所主任陳逸玲回鍋接任，雖然陳逸玲低調不願證實，不過此人事案已獲林明裕親口證實。人事案將於明年一月一日生效。
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