〈中部〉微刪4千多萬 縣府明年總預算過關

2016-12-28

不痛不癢 歲出刪減幅度近千分之一

〔記者張聰秋／彰化報導〕縣議會昨完成明年度（一○六）總預算三讀程序，審議通過歲入三百七十億九千五百六十四萬二千元，歲出預算四一八億六千三百五十一萬六千元，刪減歲出四千一百四十萬八千元，刪減幅度近千分之一，相較於今年度（一○五）歲出預算刪減逾千分之八的幅度，這回稱得上「不痛不癢」的無感微刪！

明年度歲入預算一文未刪，歲出預算編列四百一十九億四百九十二萬四千元，被刪四千一百四十萬八千萬元，刪除的業務內容分別是，建設處撤銷「彰南產業園區」開發案，需墊付給開發商開發成本編列四千三百多萬元，結果被刪四千萬元，還有農業處動物防疫所，規劃在溪州公園興建「可愛動物教育園區」，作為收容流浪狗的場所，相關費用被刪五十萬八千元，文化局辦理文史調查、活動也被刪減部分預算。

手下留情 比今年被砍4億少個零

對此結果，縣長魏明谷說，他會嚴謹要求縣府團隊各局處確實執行計畫和業務，提高施政效率。

先前，府會一度為了「疼子三三三」的社福排富問題關係緊張，更因縣長夫人失言風波鬧到法院提告，議會延遲到上個月才召開，進入小組審查階段時，多個局處室預算慘遭保留，一文未審，直到縣長魏明谷在議會公開為夫人失言道歉，相關局處長奔走努力，爭取議員支持預算，好不容易在議會閉幕前一天，昨天讓預算案有驚無險三讀過關。

有民眾形容指出，議會審查預算這回「手下留情」，沒動用大刀大筆砍，只拿水果刀意思劃幾刀。也有民眾說，今年度（一○五）縣府歲出歲入預算一口氣就被刪了四億多元，這回足足少刪一個零，兩相比較刪減無感。

根據縣府今年度總預算案審查決議書資料顯示，上回，縣府編列歲入預算三百八十億二千三百九十七萬五千元，刪減九千萬元，刪減比例千分之二．三六七；歲出預算編列四百一十四億一千零一萬四千元，刪減三億五千三百七十五萬二千元，刪減幅度千分之八．五四三，是這回刪減幅度的八倍之高，砍得很有感。