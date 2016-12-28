〈中部〉12件地景藝術 嘉縣開創作展

2016-12-28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局舉辦「嘉義縣國際地景藝術創作展」，昨天在縣立棒球場廣場揭幕，將設置十二件地景藝術品，其中有國內外七位藝術家在現場實地創作及安排交流工作坊，歡迎民眾前往參觀，近距離接觸藝術創作過程。

這十二件地景藝術，包括以黃色小鴨聞名的荷蘭藝術家弗羅倫泰因‧霍夫曼創作的「泡泡樹蛙」、日本藝術家田中等的「水波映月」，以及國內藝術家王文志的「飛」、侯連秦的「家」等。

縣長張花冠說，她曾到日本參觀新瀉、瀨戶內海等地的藝術季，博物館就在大地上呈現，感觸很深，因此開啟地景藝術創作想法，透過國際地景藝術讓鄉親感受藝術視覺饗宴。

嘉義縣國際地景藝術創作展，以「回․嘉」為主軸，於跨年假期十二月三十一日有「瓶藝境人」、「竹夢嘉境」等工作坊，明年元旦下午三點邀請無雙樂團「國樂嘉藝」表演，元月七、八日及十四、十五日有工作坊與表演，免費參加。