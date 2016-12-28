〈中部〉樂活有機農園 議員質疑賠錢開發

2016-12-28

縣府投資1億 權利金僅2900萬元

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府規劃開發「嘉義樂活有機農園專區」，已經開發六年，目前進入議約階段，縣議員詹琬蓁昨質疑，縣府投資一億元開發，但廠商繳給縣府的權利金僅兩千九百萬元，質疑縣府花錢讓得標農企業公司賺有機農業財，卻連開發經費都拿不回來；縣府農業處長林良懋說，有機農園專區開發後委託農企業經營，農企業至少要投資三億元建設相關設施，可帶動地方發展，應以公共建設角度來看效益，而非只用權利金。

林良懋強調，過去其他縣市有機農園專區，採各小農分散耕作，但有機農業成本極高，分散反難發展，本案得標農企業公司將投入大量資金在有機農業，包括露天區種植有機蔬菜、中藥草、玉米及水稻等，設施區種植有機草莓、小番茄等瓜果，產品多元，可顯現專區產銷優勢，也能帶動周邊有機產業發展。

農業處指業者還要花3億建設

嘉義樂活有機農園專區面積約四十五公頃，縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭段九筆土地作為專區基地整地開發，專區委託單一廠商營運，廠商負擔權利金及租金；詹琬蓁認為，本案決標金額為兩千九百萬元，即廠商經營十七年需繳給縣府的權利金總額，但縣府投資一億元開發，只回收兩千九百萬元，根本是賠錢做生意。

詹質疑，得標農企業公司位於台北市，縣府委託外縣市公司在嘉義縣投入有機農業，縣內農民如何能受益？她建議應把土地分租給返鄉青農，提供創業基金來發展有機農業。

縣府農業處農務科長李秋瑩說，投入有機農業需要人力，可為在地增加就業機會，而目前農業並不缺地，反常出現缺工情形，農家更常為購買昂貴農機具而苦惱，大型農企業到嘉義縣營運，投入大量農機設備，也可組成代耕隊，舒緩農業缺工現象。