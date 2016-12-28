〈中部〉香蕉貴參參 盤價創每公斤103元
〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣香蕉主要產地中埔鄉，受到今年九月底梅姬風災侵襲影響，使得香蕉大幅減產，量少價揚，目前盤商收購價上看每公斤一○三元，創下歷史天價；昨天，有消費者在民雄鄉江厝店黃昏市場順手拿一串蕉八根計價一百四十多元，趕緊叫店家切對半成四根，重新秤重，大嘆「這種『金蕉』實在買不下手」。
市場零售價 每台斤58至69元
民雄鄉江厝店邱姓水果攤商說，風災後，本土水果大減產，每樣水果都貴，倒是甜柿一大顆約三十元，均價比去年便宜三成，成為主婦們首選；水上鄉果農呂政賢說，近期載貨到嘉義市販售，發現喜愛吃香蕉的民眾還是會買，也有人聽到香蕉如此高價，眉頭一皺，改買盛產的柑橘、柳丁等水果。
記者昨走訪民雄鄉江厝店黃昏市場五家水果攤商，香蕉市場零售價均價每台斤五十八元至六十九元。王姓業者說，最便宜的香蕉外型短小且果皮泛黑，賣相佳的一級蕉每台斤恐破一百二十元，不過，由於量少，不常在零售市場流通，「有錢也買不到」。
產量青黃不接 春節後才降價
中埔鄉農會香蕉產銷班長陳國柱說，盤商在中埔已多日無蕉可收，為節省成本，現改成每兩週收一次貨，甚至有盤商收購價喊到上等蕉每公斤一○三元，目前產量青黃不接，價格會繼續看俏，預估農曆年後，價格才會下降。
竹崎地區農會常務監事林傳茂表示，他種一公頃半的蕉園，災後統計損失八成，現每週僅割十幾芎香蕉交貨，上週盤商收購價一級蕉每公斤九十五元，二、三級分別為每公斤五十三、三十三元；明天盤商將到竹崎收購，一級蕉盤價可能上揚破百元。
大埔鄉代楊見義說，大埔蕉農自組合作社，風災後，鄉內種植較多香蕉的和平、茄苳村蕉農果園受損程度達九成，現在已經無蕉可收，許多蕉農原懷抱每公頃香蕉年收益三十多萬元的希望破滅，只能冀望明年五月前不要再有天災，復耕能順利收成。
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