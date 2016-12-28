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〈南部〉雙手後背合十 8旬翁秀瑜伽功力

2016-12-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高齡八十一歲的陳先生，五十八歲才開始練瑜伽，「功夫」精進到可以雙手在背後合掌，硬朗身子邊漫步、邊動作，吸引路人側目，有的還向他豎起拇指稱讚；他打趣說，「別人拜頭前，我是拜後背」（台語）， 勤快練健康。

陳先生說，因為身體挺直，雙手繞到後背合十，確實引起不少人觀看，甚至偶然猛一回頭，「跟在後面一整排的人都照著做」，讓他嚇一跳。

其實，他退休後才投入更多時間勤練瑜伽，雖說年紀不小，可是「軟Ｑ程度」一點也不輸小伙子，功力到單手繞彎加壁腿高難度動作，讓其他比他年輕的學員羨慕不已。

陳先生經常到市立體育場散步運動，樂於跟別人分享經驗，而且參酌市售輔助器材，利用資源回收木料自製踏板，還可以隨個人練習需求，調整傾斜度，「一塊板就能搞定」，做到最有效的拉筋效果。

因為省錢實用，前後自製五千多個送人，有認識、也有不認識的，不乏瑜伽運動同好或親朋好友，甚至偶遇的日本觀光客，發現踏板的新奇妙用，他也不吝贈送。

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  • 八十一歲的陳先生，雙掌合十在後背。（記者洪瑞琴攝）

    八十一歲的陳先生，雙掌合十在後背。（記者洪瑞琴攝）

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