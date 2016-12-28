〈南部〉常民飲食文化特展 台史博上菜
與科博館合作 涵蓋史前到現代
〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館昨天演出上菜秀，檳榔攤、菜市場、辦桌等場景也搬進展館，藉由館藏的常民飲食器具、奇石、造景、縮尺模型等，帶領參觀民眾進行一場跨時空的台灣飲食文化饗宴。
「好好吃：台灣飲食文化特展」移師台南，由台史博與國立科學博物館合作，展期自即日起至明年九月三日止，昨天的開展儀式中，由後壁區菁寮社區的千歲團演奏開場，志工端出農村的「割稻飯」演出上菜秀，為特展揭開序幕。
展覽藉由收藏家徐俊義廿五年來收藏、以奇石製作的各式美食，搭配菜市場、夜市、日常飲食、辦桌、生命禮俗等主題呈現，加入台史博館藏的文物，以及栩栩如生的攤販縮尺模型等，讓民眾有如身歷其境，透過豐富多元的方式，認識飲食文化。
特展七大單元涵蓋史前至現代，「就地取材」單位以模型標本，展出自然界找得到的食材，還可從台中惠來遺址的垃圾坑，看看史前人類的食物；「大社會小市場」將陳樹菊阿嬤的菜攤，擬真呈現在展場內，搭配實境錄音，走入展場就像置身市場中。
由台史博館藏文物布置而成的「阿嬤灶腳」，重現老一輩民眾記憶中的古早味廚房；「食全大補」從漢人食補觀念出發，可看到和歲時祭儀、生命禮俗有關的食物，還有特殊節慶時的辦桌場景及檳榔文化；「原汁原味」介紹台灣原住民飲食類型與方法，以及原住民取食的智慧和禁忌；「杯盤狼籍」探討不同人生階段使用的食器，並從食器的材質、形式、紋飾，窺見各個時代的常民文化；「永續環境及飲食未來式」透過剩食處理，反思飲食與環境的永續。
台史博館長王長華表示，飲食是常民生活中最重要的一環，希望透過與科博館的專業合作，探討飲食文化演變的同時，也能從民眾的生活記憶、常民生活史的角度，省思人類如何在飲食活動中與環境和諧互動，讓飲食文化發展更長遠。
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