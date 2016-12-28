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〈南部〉東方文創所募款 助金牌球隊換車

2016-12-28

〔記者蘇福男／岡山報導〕金牌球隊岡山壽天國小棒球隊，平日搭老爺車外出練球、比賽，教練、球員安危令人憂心，東方設計學院文創所發起小額募款活動，表達對台灣棒球運動的熱情支持。

壽天國小棒球隊今年籌組國家聯隊，勇奪第卅四屆IBA-BOYS世界軟式錦標賽冠軍，但金牌球隊平時卻搭老爺車外出練球、比賽，由於老爺車近來經常在路上拋錨，教練、球員安危令人憂心！

校長梁文堂指出，接送球員的兩部九人座廂型車，一部福斯廂型車已高齡十九年，購置經費約需百萬餘元，公部門並無相關預算編列。

東方文創所經由本報披露報導獲悉，利用今年聖誕歡樂感恩餐會機會，發起為壽天國小棒球隊小額募款活動，獲得文創所師生熱烈回響，募得近八千元，將全數捐給壽天棒球隊。

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