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〈南部〉福米贈弱勢 請財神爺來送

2016-12-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市區低收入戶獲贈白米盼度好年。

「一○五年寒冬送暖、送福米公益活動」昨天於鳥松區公所舉辦，白米以「福米」包裝由財神爺發送，三百八十八戶低收入等弱勢家庭於公所前廊獲贈白米，轄區維也納幼兒園卅名學童吹奏口風琴，民眾感受溫馨新年氣氛。

受贈民眾與幼童聊天互動，現場歡笑聲不斷，幼童也學習深入人群、行善最樂。

維也納幼兒園負責人陳進亮說，連續多年送福米，起因是多年前黃姓幼童因父親失業，生活困難，「受到園方幫助，黃童長大後就讀台大法研所，去日本旅遊返國還帶禮物，也經常回園當志工，對社會充滿感恩」。

鳥松區長魏瑟瑄說，區內低收入戶一百九十二戶、中低收入戶一百九十六戶獲贈白米，學童除了吹口風琴也表演舞蹈，活動精彩。

魏瑟瑄表示，傳統過年時，民間用米製作年飯、發糕、甜粿拜拜祈福，希望這批「福米」帶給家戶福氣與平安。

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