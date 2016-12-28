〈南部〉VR玩雲霄飛車 鳳商學生尖叫
2016-12-28
〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣是全球ＩＴ資訊科技產業重鎮，教育部ＶＲ校園巡迴體驗車昨南下高雄鳳山商工，展開為期三天的教學體驗，師生穿戴各式VR裝置，融合三百六十度影像拍攝，體驗雲霄飛車等虛擬實境，彷彿身歷其境，全場驚呼連連。
教育部提倡創新教育，委由台南海事學校推動「ＶＲ校園巡迴體驗計畫」，結合產業界開發的ＶＲ軟體及硬體設備，巡迴全國十三所高中。鳳山商工校長鄭越庭與台南海事校長黃耀寬以穿戴裝置，指導學生運用ＶＲ在醫學上，研究人體心臟等結構，體驗ＶＲ虛擬實境、ＭＲ混合實境、ＡＲ擴增實境，感受科技魅力。
學生玩起ＡＲ雲霄飛車，以三百六十度拍攝全景影像，搭配ＶＲ虛擬實境，結合聲音、影像科技，彷彿身歷其境，坐在雲霄飛車第一排，回頭可見民眾尖叫，有人一度嚇到腿軟，有人則是暈頭轉向，直呼超刺激！
觀光科學生張智雅說，ＶＲ與書本真實感差很大，她每週買牛奶及咖啡豆，練習咖啡拉花，若能以ＶＲ體驗課程，省錢也不浪費食材；商業經營系莊姓學生說，ＶＲ能運用在銀行結帳課程，學生許唯筠希望開發行銷，用在與客人面談上。
業者表示，每部ＶＲ使用電腦設備約四萬元，但重點是開發ＶＲ軟體，活動引進四家產業軟體，美國國中小十二年教育課程達四十萬元，透過ＶＲ激發學生想像力及創意設計。
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