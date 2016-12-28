〈南部〉迎元旦連假 先查客運安全設施

2016-12-28

〔記者蔡清華／高雄報導〕三天的元旦連續假期將至，高雄市區監理所密集稽查高雄市建國路沿線客運站，督導業者疏運整備情形及車輛安全設備。

除了針對車輛的滅火器、車窗擊破器、胎紋及駕駛人的駕駛資格外，對於駕駛員的酒測結果及駕駛工時更為注重，希望旅客及駕駛員安全上路。

迎接二○一七年，高雄市除了有今年最長的跨年煙火秀在義大世界外，在高雄夢時代廣場，也有跨年演唱會讓南台灣的朋友享受豐富精采的跨年活動。

高雄市區監理所所長冬啟程表示，不止是來南台灣參加跨年活動，以往假日在高鐵左營站督導旅客疏運時，站內站外都是出遊人潮，尤其是往墾丁及義大世界的班車，更是班班客滿，監理所已事先協調客運業者視情況加開班車疏運。