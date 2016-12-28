〈南部〉義大跨年煙火 10萬人潮考驗交管

2016-12-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕本週六就是跨年夜，義大世界預估吸引十萬人跨年，當晚實施三階段交管，汽車要元旦凌晨一點才能離場。

汽車凌晨1點後才能離場

義联集團公共事務部協理江惠頌表示，跨年夜當天樂園、購物中心均延長營業時段，兩家飯店也已滿房，估計吸引十萬人觀看煙火，而今年煙火將施放九百九十九秒，首次使用「３Ｄ立柱燃放技術」，是歷年最壯觀煙火秀。

江惠頌說，交通管制方面，第一階段晚上九點管制自小客車（含計程車）進場，機車則從晚上十一點管制進場，第二階段為散場管制，一月一日凌晨到一點只開放接駁車和機車離場，第三階段為凌晨一點後開放自小客車離場。

賴姓民眾表示，義大連續七年舉辦跨年煙火，「前幾年散場塞車嚴重，去年車流慢但已經不塞，有顯著改善」。

義大也透露六處私房看煙火點，包括義守大學綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮及大門旁草皮。

高雄市府表示，卅一日中午十二時到元旦上午六時，水管路三段（中正路至澄觀路）北側車道，除大客車、計程車、救護車外，禁止車輛停放，而卅一日晚間九點到元旦上午六點， 北至一八六甲線之學府路與學城路，南至水管路，東至台廿九線與仁林路，西至澄觀路禁止車輛通行及停放。