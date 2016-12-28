〈南部〉低收老夫婦遭撞斃 公所募善款

2016-12-28

〔記者王涵平／柳營報導〕柳營區一對老夫婦前日騎乘機車返家途中，遭酒駕岳姓男子開車撞死，各界關懷電話不斷，柳營區公所昨日公布捐款帳戶，籌措老夫婦喪葬經費與孫子生活教育經費。

柳營區陳姓老夫婦前日近午騎乘機車行經柳營路二段，遭酒駕岳姓男子駕駛ＢＭＷ自小客擦撞，老夫婦重傷不治，陳姓老夫婦是列管低收入戶，長子甫於上月初過世，鄰里幫忙募款才順利辦好後事，另個兒子還在服刑，目前有一個孫子就讀高二，家境不好，引起各界關切。

柳營區公所表示，昨日公告帳戶接受民間團體或個人捐款，經費將作為老夫妻喪葬事宜及其孫子阿瑋生活與教育費用之指定用途帳戶，日後妥善運用民眾愛心，除公告網頁以昭公信，並請律師及會計師公證外，並交付信託管理。

目前就讀私立高中的阿瑋有媽媽等家屬支持，處理阿公阿嬤後事，顯得相當堅強。