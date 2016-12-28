| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠

2016-12-28

〔記者王涵平／後壁報導〕名模林志玲父親林繁男昨日返回後壁頒贈獎助學金給廿八名學童，後壁區長魏文貴除感謝志玲姊姊慈善基金會返鄉助學，也希望有機會邀請志玲姊姊返鄉為後壁代言。

財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會捐贈清寒獎助學金活動，昨日上午在區公所舉行，志玲姊姊慈善基金會董事、林志玲的父親林繁男返鄉頒發獎助學金，後壁、菁寮國中及後壁、菁寮、永安、新嘉、新東、樹人、安溪國小總計廿八名學童受惠，每人獲頒三千元至五千元不等的獎助學金，合計十萬元，鼓勵學子勤奮向學。

魏文貴指出，林志玲老家在後壁，因喜愛小孩子而成立慈善基金會，捐助全台各地清寒學子，已是第六次捐贈後壁區各國中、小清寒獎助學金。

盼志玲姊姊為家鄉代言

魏文貴表示，林繁男出身後壁區安溪寮，行善相當低調，是後壁區旅北同鄉會理事，長期對故鄉貢獻良多，感謝志玲姊姊慈善基金會長期對後壁區學校的資助，也曾數度邀請志玲姊姊返鄉頒發獎助學金，希望未來有機會能邀請志玲姊姊為故鄉後壁區代言。

廣告
  • 名模林志玲父親林繁男昨日返後壁故鄉頒贈獎助學金給廿八名學童，後壁區長魏文貴除感謝志玲姊姊慈善基金會助學，也希望有機會邀請志玲姊姊返鄉為後壁代言。（記者王涵平攝）

    名模林志玲父親林繁男昨日返後壁故鄉頒贈獎助學金給廿八名學童，後壁區長魏文貴除感謝志玲姊姊慈善基金會助學，也希望有機會邀請志玲姊姊返鄉為後壁代言。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光

台南運河蘊含豐富歷史人文特色，如運河旁俗稱的「烏橋」，即是「黑橋牌」起源地，傾聽運河歷史故事、透過遊船穿越台南運河歷史時空，市府打造「台南威尼斯」的人文風情，未來藉運河周邊整體環境景觀改造、光環境營造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈南部〉志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.