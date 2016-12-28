〈南部〉志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
2016-12-28
〔記者王涵平／後壁報導〕名模林志玲父親林繁男昨日返回後壁頒贈獎助學金給廿八名學童，後壁區長魏文貴除感謝志玲姊姊慈善基金會返鄉助學，也希望有機會邀請志玲姊姊返鄉為後壁代言。
財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會捐贈清寒獎助學金活動，昨日上午在區公所舉行，志玲姊姊慈善基金會董事、林志玲的父親林繁男返鄉頒發獎助學金，後壁、菁寮國中及後壁、菁寮、永安、新嘉、新東、樹人、安溪國小總計廿八名學童受惠，每人獲頒三千元至五千元不等的獎助學金，合計十萬元，鼓勵學子勤奮向學。
魏文貴指出，林志玲老家在後壁，因喜愛小孩子而成立慈善基金會，捐助全台各地清寒學子，已是第六次捐贈後壁區各國中、小清寒獎助學金。
盼志玲姊姊為家鄉代言
魏文貴表示，林繁男出身後壁區安溪寮，行善相當低調，是後壁區旅北同鄉會理事，長期對故鄉貢獻良多，感謝志玲姊姊慈善基金會長期對後壁區學校的資助，也曾數度邀請志玲姊姊返鄉頒發獎助學金，希望未來有機會能邀請志玲姊姊為故鄉後壁區代言。
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