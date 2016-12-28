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〈南部〉身障者圓夢環島 沿途蒐集祝福

2016-12-28

〔記者林孟婷／玉井報導〕旅行，也許是一般人都有過的記憶，但對身心障礙者而言，卻是心中想要實現的夢想！天主教德蘭啟智中心為了讓學員可以有圓夢機會，帶領三戶中心服務的家庭成員在中心老師、社工、護理師陪同之下，完成四天三夜環島之旅，沿途蒐集九百九十九位民眾對學員與台灣的祝福，透過感恩之旅也為台灣土地祈福。

德蘭啟智中心主任楊美華說，在聯合勸募協會贊助之下，三戶家庭共六人，在中心人員陪同之下於十二月十九日一路北上，前往拜訪天主教伯利恆文教基金會執行長、同時也是德蘭創辦人甘惠忠神父，並前往拜訪台中靜宜大學主顧修女會、新北市、台北市，再從宜蘭、花蓮、台東經過屏東回到台南，完成四天三夜環島之旅。

「第一次出門旅遊，好開心。」四十六歲阿萍跟著工作人員第一次出遠門，比任何人都還要興奮，五十二歲阿英與孩子們一起出遊，也是人生第一次看到海，「沿路都捨不得睡，希望將海景一次看個夠。」

楊美華說，出外旅遊除了一圓學員的夢想，沿路也向路人蒐集祝福，民眾在愛心便利貼寫上祝福之語，也鼓勵學員們可以繼續努力加油，總共蒐集到九百九十九個祝福、同時也為台灣祝福。

楊美華指出，透過這樣的活動，讓學員可以有更多機會與人互動、與人群接觸，經由傳遞祝福與愛的行動，讓服務對象有更多機會與社會大眾交流，也讓社會大眾能更認識身心障礙朋友。

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  • 在中心人員陪伴之下，德蘭服務的家庭完成環島之旅的夢想。（記者林孟婷攝）

    在中心人員陪伴之下，德蘭服務的家庭完成環島之旅的夢想。（記者林孟婷攝）

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