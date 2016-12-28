〈南部〉生命統計資料繪製圖形 供點閱

2016-12-28

〔記者王涵平／柳營報導〕南市衛生局建置「台南市生命統計資料視覺化畫廊」專區，以互動式視覺化資料呈現，有助觀察資料特性，成為做好量化決策的有效工具。

衛生局指出，與成功大學健康資料加值應用研究中心合作，運用政府開放資料，製作台南市生命統計資料視覺化畫廊專區，將南市不同年代各區老年人口比、都市化程度與老年人口比、歷年出生數及各區男女出生數等資料，透過視覺化傳達更多訊息，讓民眾一目了然。

不同年代各區老年人口比透過視覺化分析，可顯示各行政區人口老化趨勢，例如龍崎區在近四十年來，六十五歲以上老年人口比從四‧五％增加至廿三‧七％，成為超高齡社會，而衛生所是區內唯一的醫療資源，衛生所以「健康服務到宅送、在地老化不是夢」為使命，深入偏遠村里為行動不便長者提供到宅醫療服務，期許能達成「甲老在龍崎、健康一定贏」的願景。

衛生局表示，分析南市各區二○○七至二○一五年出生數，二○一○年出生數減少（虎年），於二○一二年（龍年）出生數顯著增加，應是受龍虎年效應所影響，衛生局必須及早為龍年寶寶的健康照護預作準備。例如善化區受到南科發展影響，二○一五年出生數為二○○七年的一‧三倍，成長最多，善化區衛生所需積極提升嬰幼兒照護量能。而永康區出生數最多，由小兒專科醫師擔任衛生所長，為嬰幼兒提供最直接服務。

公布於衛生局網頁

局長林聖哲表示，大數據藉由視覺化分析，以簡單圖形方式呈現，可依需求切換視覺圖形，有助於觀察資料特性，成為做好量化決策的有效工具，並公布於衛生局網頁供民眾點閱。