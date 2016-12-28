| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉生命統計資料繪製圖形 供點閱

2016-12-28

〔記者王涵平／柳營報導〕南市衛生局建置「台南市生命統計資料視覺化畫廊」專區，以互動式視覺化資料呈現，有助觀察資料特性，成為做好量化決策的有效工具。

衛生局指出，與成功大學健康資料加值應用研究中心合作，運用政府開放資料，製作台南市生命統計資料視覺化畫廊專區，將南市不同年代各區老年人口比、都市化程度與老年人口比、歷年出生數及各區男女出生數等資料，透過視覺化傳達更多訊息，讓民眾一目了然。

不同年代各區老年人口比透過視覺化分析，可顯示各行政區人口老化趨勢，例如龍崎區在近四十年來，六十五歲以上老年人口比從四‧五％增加至廿三‧七％，成為超高齡社會，而衛生所是區內唯一的醫療資源，衛生所以「健康服務到宅送、在地老化不是夢」為使命，深入偏遠村里為行動不便長者提供到宅醫療服務，期許能達成「甲老在龍崎、健康一定贏」的願景。

衛生局表示，分析南市各區二○○七至二○一五年出生數，二○一○年出生數減少（虎年），於二○一二年（龍年）出生數顯著增加，應是受龍虎年效應所影響，衛生局必須及早為龍年寶寶的健康照護預作準備。例如善化區受到南科發展影響，二○一五年出生數為二○○七年的一‧三倍，成長最多，善化區衛生所需積極提升嬰幼兒照護量能。而永康區出生數最多，由小兒專科醫師擔任衛生所長，為嬰幼兒提供最直接服務。

公布於衛生局網頁

局長林聖哲表示，大數據藉由視覺化分析，以簡單圖形方式呈現，可依需求切換視覺圖形，有助於觀察資料特性，成為做好量化決策的有效工具，並公布於衛生局網頁供民眾點閱。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光

台南運河蘊含豐富歷史人文特色，如運河旁俗稱的「烏橋」，即是「黑橋牌」起源地，傾聽運河歷史故事、透過遊船穿越台南運河歷史時空，市府打造「台南威尼斯」的人文風情，未來藉運河周邊整體環境景觀改造、光環境營造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈南部〉生命統計資料繪製圖形 供點閱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.