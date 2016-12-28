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〈南部〉30年無自來水 大內馬斗欄終於「通水」

2016-12-28

〔記者林孟婷／大內報導〕大內區環湖里馬斗欄部落位於烏山頭水庫上游，因地理位置屬偏遠山區，居民近卅年無自來水可用，當地住戶都是截取山泉水或直接購買瓶裝水飲用，長久以來一直飽受無自來水可用之苦，去年自來水第六區管理處配水池、加壓站等設施成立以及進行埋管配水，今年工程完工，居民終於可以享受打開水龍頭立即取水的便利。

昨通水典禮由市長賴清德、南區水資源局長黃世偉、自來水公司第六區管理處副理王英銘、大內區長李賢村、環湖里長鄭燦彬等人主持，鄭燦彬致詞時多次向在場人士鞠躬道謝，「謝謝你們的積極奔走，讓馬斗欄居民終於有水可用」。

王英銘表示相當開心，「多年前馬斗欄居民申請自來水，當時承辦人員就是我」，退休前可以看到馬斗欄通水，心中的激動與開心難以言喻。

賴清德說，馬斗欄位於山區環境清幽，是台南的「人間仙境」，隨工程完工改善當地用水問題，當地民眾不用再取用溪水，可享受現代化便利生活。

六十四歲賴姓民眾說，住在馬斗欄四十多年，早期需到溪邊挑水回家使用，後來則是接管將溪水送到水池再分送到各戶人家，卻常面臨水源以及水壓不穩情況，用水相當不方便，如今有自來水配送，以後就不用擔心無水可用。

大內區長李賢村表示，市長賴清德上任後就相當關心，請經發局積極接洽自來水公司第六區管理處協助，後來共同爭取到水利署補助一百九十萬元工程款、配合市府自籌五百多萬元經費等，總工程費用達七百萬元。

由自來水公司第六區管理處負責施作一處配水池、加壓站，沿一七四線鋪設輸水管線一一九七公尺至馬斗欄部落入口處，另由大內區公所編列一百四十多萬元，鋪設連接供水主幹管與馬斗欄部落間之外管線約五千公尺，再建造一個主水塔及兩個中繼水塔，一次性徹底解決當地住戶長期無自來水可用問題。

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  • 賴清德與在地居民一起打開水龍頭、灑出水柱，慶祝馬斗欄終於通水了。（記者林孟婷攝）

    賴清德與在地居民一起打開水龍頭、灑出水柱，慶祝馬斗欄終於通水了。（記者林孟婷攝）

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