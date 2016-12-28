〈南部〉市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
2016-12-28
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推動學校午餐「五星計畫」，榮獲教育部一○五學年度「校園食材登錄平台」登錄獎勵試辦計畫「特別獎」，南市公立幼兒園平均每日菜色登錄完整率達九十％以上，在廿二個地方政府中，是僅有六個獲獎縣市之一。
教育局表示，南市自一○四年起推動學校午餐五星計畫，食材登錄，尚放心；校園農場，尚開心；在地食材，尚安心；訪視稽查，尚用心；永續環保，尚有心，全面把關學子午餐安全衛生，推動成效良好。
教育局長陳修平表示，建立學校食品風險管理機制，並配合行政院食品雲追蹤、追溯政策，建置「校園食材登錄平台」，南市率先試辦外，學校及公立幼兒園食材資訊已全面上線，正確率超過九成，另外結合南市第六育「食育」，教導孩子從小吃對食物、認識並就近選用在地食材，推廣在地永續環保食材。
教育局表示，食材登錄平台可查詢資訊包含午餐內容（含主食等）、營養分量（如全穀根莖類等份數）、食材資訊（含菜色、認證標章等）及調味料（含原料、來源）等，家長都可至平台查詢了解。
此外，教育局鼓勵學校利用校園空地經營校園農場，以一般農耕、栽培箱有機菜園、水耕、原土種植法、魚菜共生等方式，進而結合環境教育、食育課程或引進社區農作專家，指導學生進行農場體驗，落實推動在地有機食材理念。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光
台南運河蘊含豐富歷史人文特色，如運河旁俗稱的「烏橋」，即是「黑橋牌」起源地，傾聽運河歷史故事、透過遊船穿越台南運河歷史時空，市府打造「台南威尼斯」的人文風情，未來藉運河周邊整體環境景觀改造、光環境營造…
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 台商返台當共諜 被判刑
- 〈異國美味〉土耳其家常菜
- 黃志瑋搶洪小鈴 挨轟渣男好得意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT legislator calls for Hung to resign
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- 宮廟委員約談判 男槍擊被起訴
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 桌球不見了 師帶警進校園調查
- 跳圍籬追母狗 黑狗兄爆「蛋蛋」的哀傷
- 世界盃想擴軍 2026年增到48隊
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 有沒有看過槍？ 惡煞夜市亮槍嗆聲
- 自由廣場》應取消陳鎮湘的終身俸
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 怨父母偏心／16歲哥哥 亂棒打死14歲妹妹
- 抽K菸調毒咖啡 菸味太濃被抓包
- 殭屍台股 證交所也賠錢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Threats growing on a daily basis: defense minister
- 安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」
- 反駁異動傳聞 林全︰ 我不會走
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 歐股收高
- 一例一休人事成本增 多家影城票價紛紛調漲
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 修法改革協會 立院今審議
- 自由廣場》寒假作業過量 反教育
- 〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 將官晉升 總統勉持續學習、創新
- 勒死小三嚇壞︰屍體凸眼瞪我
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 黃鴻升開畫展 楊丞琳抱病塗鴉
- 張綱維霸喊照顧一輩子 韋汝被騙有靠山
- 證券行情表、證券表格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分