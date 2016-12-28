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〈南部〉市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」

2016-12-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推動學校午餐「五星計畫」，榮獲教育部一○五學年度「校園食材登錄平台」登錄獎勵試辦計畫「特別獎」，南市公立幼兒園平均每日菜色登錄完整率達九十％以上，在廿二個地方政府中，是僅有六個獲獎縣市之一。

教育局表示，南市自一○四年起推動學校午餐五星計畫，食材登錄，尚放心；校園農場，尚開心；在地食材，尚安心；訪視稽查，尚用心；永續環保，尚有心，全面把關學子午餐安全衛生，推動成效良好。

教育局長陳修平表示，建立學校食品風險管理機制，並配合行政院食品雲追蹤、追溯政策，建置「校園食材登錄平台」，南市率先試辦外，學校及公立幼兒園食材資訊已全面上線，正確率超過九成，另外結合南市第六育「食育」，教導孩子從小吃對食物、認識並就近選用在地食材，推廣在地永續環保食材。

教育局表示，食材登錄平台可查詢資訊包含午餐內容（含主食等）、營養分量（如全穀根莖類等份數）、食材資訊（含菜色、認證標章等）及調味料（含原料、來源）等，家長都可至平台查詢了解。

此外，教育局鼓勵學校利用校園空地經營校園農場，以一般農耕、栽培箱有機菜園、水耕、原土種植法、魚菜共生等方式，進而結合環境教育、食育課程或引進社區農作專家，指導學生進行農場體驗，落實推動在地有機食材理念。

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