〈南部〉安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光
2016-12-28
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南運河蘊含豐富歷史人文特色，如運河旁俗稱的「烏橋」，即是「黑橋牌」起源地，傾聽運河歷史故事、透過遊船穿越台南運河歷史時空，市府打造「台南威尼斯」的人文風情，未來藉運河周邊整體環境景觀改造、光環境營造、運河星鑽計畫等，串連安平區及中西區的觀光休閒產業發展水岸觀光城市，讓運河往日風華再現。
安平區在地議員李文正認為，目前僅有一家取得航權，水上觀光可能不夠多樣化精彩，市府應適度開放申請條件，讓安平漁民有轉型觀光休閒漁業的機會，尤其運河八十年舊魚市場原地保留，新舊結合正是碼頭遊憩新景點，例如日本小樽運河這樣結合歷史景點的國外成功案例比比皆是，台南想要打造「運河星鑽」更是機不可失。
議員盧崑福表示，打開運河觀光，當然樂觀其成，這也是安平地區期待已久，可是這次招商計畫，市府沒有公開說明清楚，讓地方有充分參與意見，不免讓外人覺得「閉門造車」，有沒有圖利廠商之嫌，希望未來營運能夠真正帶來周邊建設，造福地方經濟發展。
府城文化觀光產業協會理事長許智偉表示，期待運河觀光打開城市水岸動脈，國外很多城市運河是觀光重要資產，台南運河有這潛力，但沿岸遊憩設施與周邊交通配套措施也要同時改善，例如營造光雕河景及停車空間足夠，美麗夜景能夠留住客人搭船遊賞，破除 「安平天黑就嘸人 」景況。
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安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光
台南運河蘊含豐富歷史人文特色，如運河旁俗稱的「烏橋」，即是「黑橋牌」起源地，傾聽運河歷史故事、透過遊船穿越台南運河歷史時空，市府打造「台南威尼斯」的人文風情，未來藉運河周邊整體環境景觀改造、光環境營造…
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