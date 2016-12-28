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〈南部〉安平運河遊船 趕農曆年啟航

2016-12-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安平運河環河觀光已有一家業者申請獲准，目前有「安平港一號」在港區試營運，另外業者打造低矮船身，未來遊船「鑽橋洞」，希望趕赴農曆年節前啟航行駛運河，成為運河百年來首條開放水上航線遊船新里程碑。

一家業者申請航線獲准

市府推動運河水上觀光，從台南縣市合併以前就開始著手規劃，可惜一直 「駛不動」，之前觀旅局採ＢＯＴ方式公開招商不成，今年改弦易轍，開放由業者申請航線行駛運河及安平漁港遊船，一般民眾都是開車玩安平、鐵馬玩安平、走路玩安平，現在又多了「搭船」吹海風玩安平的有趣遊程，環港大約一小時，用不同角度旅遊這座老城市。

觀旅局表示，航線公告開放申請行駛，評估水域承載量，限定二家營運，原本有二家申請，結果僅一家審核通過，業者配合現有十二座橋，部分橋墩很低必須「以船就橋」，約十公里長度，提供運河全段航行的航班。

目前試營運遊安平港區

因有造船期程，目前業者有「安平港一號」試營運安平港區，打造中的低船身觀光船，半年內要航行至中國城運河星鑽，一年內航駛全段至漁光大橋。

營運的立驛公司表示，台南擁有開台歷史的安平港及運河人文故事豐富，取得第一艘合法觀光遊船，是項使命感，希望將安平舊聚落觀光人潮延長至安平港，更進一步打開台南海洋城市觀光新頁。

目前停泊在安平歷史水景公園的安平港一號，航駛港區飽覽沿岸海景及林默娘公園、德陽艦風光，還有導覽人員帶領大家神遊時空領略這個充滿故事的港口，大人二百元、小孩一百元。

立驛公司不諱言，不僅要投資水上遊船載具，後續還有碼頭設施，市府如何提供資源協助，而且牽涉船舶法相關法令，船身有一定規定，船身低到可以通過橋洞，但能否通過法令，尚待協調解套，加上遊船時段要考量運河潮汐時間，營運時間與搭載人數受限，票價又得儘量壓縮在五百元以下 ，「夠親民」平價才能吸引客人，成本負擔很重。

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  • 安平港一號啟動運河水上觀光。（記者洪瑞琴攝）

    安平港一號啟動運河水上觀光。（記者洪瑞琴攝）

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