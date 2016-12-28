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〈北部〉魚兒街上游 記錄舊基隆繁華

2016-12-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕「魚兒、魚兒，街上游！」仁愛區仁五路東和大樓店家，近日門口都掛上雞籠燈籠，上頭有人蔘、鈕釦等圖案，可愛逗趣，對面的文安里民活動中心外牆上，也出現幾條大魚裝置藝術，成為市民討論話題。

當地文安里長李隆進說，東和大樓於民國四十九年建成，後方的東和商場更是全台第一座攤販集中商場，該處也是縱貫公路的起點，公路局、客運都在大樓前停靠，五○年代生意鼎沸，崁仔頂漁市及果菜市場也在旁邊，後來重心才逐漸移到廟口夜市一帶。

李隆進表示，新舊交替，很多東西都不見了，老一輩人想讓形象商圈再造，找回以前的榮景及記憶，今年社區營造與南榮國小合作，在十個代表雞籠的燈籠上，縫上鈕釦、鐘錶、靈芝等東和大樓老商號販售的產品，「這些都是東和商場曾經的繁華。」過兩天每晚都會點亮燈籠，為市區帶來新風貌。

此外，東和大樓底下是石硬港（南榮河）、不遠的親民等三座大樓底下為旭川河，以前可以划船進行貿易，魚兒水中游；如今漁市還在，河流卻成了暗流，不見魚蝦，文安社區以回收寶特瓶和廢布料創作大型的回收寶特瓶魚，高掛在仁五路牆面上，令人回憶過去繁榮景況，也帶來另一番省思。

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  • 文安里民活動中心外牆上，出現幾條保麗龍大魚裝置藝術。（記者林欣漢攝）

    文安里民活動中心外牆上，出現幾條保麗龍大魚裝置藝術。（記者林欣漢攝）

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