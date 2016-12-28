〈北部〉跨年港灣煙火秀 潮境迎曙光
2016-12-28
〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接二○一七年，市長林右昌邀請全國民眾來基隆，卅一日下午到文化中心廣場參加胖卡市集、晚上基隆港東三、東四碼頭跨年晚會，欣賞北台灣獨一無二的港灣煙火秀，元旦一早相約潮境公園參加元旦升旗迎曙光，有八千五百份基隆嶼特色日出頭巾免費索取，再到一○一高地健行。
林右昌表示，跨年夜將邀請獨立樂團陪伴大家倒數，把基隆市港變成搖滾舞台，元旦一早天氣好別急著回家，到潮境公園參加升旗典禮，可遠眺基隆嶼及雞籠山，當看到日出從海面緩緩躍升，代表台灣頭迎接新年、新希望到來。
跨年晚會由舞思愛、DJ-SoWhat主持，演出者包括四分衛、TRASH、台客電力公司、ASA樂團及基隆在地樂團搖滾大嬸、IF MUSIC BAND接續登台熱唱，倒數階段港口的郵輪、船舶將一起鳴笛，展現基隆郵輪母港特色，並在虎仔山「KEELUNG」地標施放三分鐘煙火，迎接二○一七年到來。
另外，元旦升旗典禮市府準備基隆嶼看日出運動頭巾，八千五百份拿完為止。公車處長陳新埤表示，跨年晚會與元旦當天，市公車與台鐵都將加開班次，歡迎民眾多加利用。
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