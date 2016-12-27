〈南部〉前清台灣總兵顏鳴皋後人 來台尋親
2016-12-27
〔記者楊金城／下營報導〕前清領台灣鎮總兵顏鳴皋的後人顏謀亨來台尋親，希望完成一生心願找到在台的顏鳴皋後代子孫；顏鳴皋在二百四十年前曾協助修建台南市三山國王廟，廟內至今仍供奉顏鳴皋的長生祿位，下營顏氏宗親會協助尋親尚無著落。
顏氏宗親的第一代祖是孔子的弟子顏回，下營顏氏宗親會文史資料團副團長顏文賀是顏氏第八十二代子孫，他說，顏氏第七十一代祖在三百八十六年前來台定居，開枝散葉，至今傳到第八十九代，下營顏氏宗親印製的族譜中並未記載顏鳴皋，應是另一支宗親。
經查顏鳴皋為廣東梅州人，是清朝乾隆年間的武進士，鳴桐、鳴皋、鳴漢三兄弟皆文武雙全，其中鳴漢曾任御前侍衛，顏鳴皋曾任澎湖協辦左營守備、金門鎮標右營游擊等職，一七七三年任台灣鎮總兵官，也是當時台灣最高階武官。
今年六月中旬，年約七旬的顏謀亨從香港來台尋找先祖顏鳴皋的後代子孫，拜訪下營顏氏宗親會、顏氏家廟請求協尋宗親。在歲末年終之際，顏謀亨說，期盼能和定居台澎金馬的顏鳴皋子孫團聚，完成心願。
無獨有偶，下營顏氏宗親會還有第二件受託尋親，中國陝西顏真卿書法藝術研究院人文歷史研究所顏學聯，也請求協助尋找其姑姑顏家孝。顏家孝從台南市亞洲工商總務主任退休，十八年前，江西萍鄉顏家修族譜時，顏家孝曾捐款並將家族資料寄回，但後來也失去聯繫，顏學聯期望找到姑姑。
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