〈南部〉「小河」西進 「阿男」接收大鱷人氣
2016-12-27
〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕麻豆鱷魚王歇業，歸仁世界蛇王教育農場內飼養卅七年的大鱷魚「阿男」，意外成了鱷魚迷的焦點，吸引不少遊客指名參觀，躍為人氣動物，民眾還笑稱目前業者黃國男等於是「眼鏡蛇王兼鱷魚王」。
長期以來，台南有兩隻大鱷魚，遠近馳名，分別是麻豆鱷魚王邱錫河的小河，以及眼鏡蛇王黃國男的阿男，由於身長都超過五公尺，且體型龐然，相當驚人，在農場的觀光競爭上，一時瑜亮。
只是黃國男的農場主打眼鏡蛇王特色，阿男的關注度降低，人氣明顯不如小河響亮，但持續被飼養著，也培養了一些死忠的粉絲。
隨著麻豆鱷魚王吹熄燈號，小河將送往中國，近來想看大鱷魚的民眾，都轉進蛇王教育農場，讓阿男爆紅，人氣指數飆升。
黃國男表示，阿男是鹹水鱷，六○年代由非洲農耕隊帶回台灣，飼養十年後，再由他接手，現在每天趴在池裡，動作不大，平常工作人員低調餵食，並未讓牠參與表演，遊客也都安靜參觀，沒有打擾。
黃國男說，鹹水鱷壽命可達一百五十年以上，阿男目前四十七歲，並不算老，之前會用豬肺餵食，現在改以宰殺好的肉雞，伙食很好，冬天時，還要全天候汲取地下水讓牠保溫，呵護備至。
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