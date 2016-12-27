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〈南部〉無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企

2016-12-27

〔記者王涵平／後壁報導〕「拔呀拔呀拔蘿蔔」，無米樂學童昨日前往文林伯的農地體驗拔蘿蔔，也進一步認識社會企業對農村發展的幫助。

菁寮國小及附幼、菁寮國中學童上午前往紀錄片無米樂主角之一的文林伯農地，體驗拔蘿蔔以及放風箏的農遊樂趣，面積五分多的蘿蔔田，在眾人合力下很快就收成完畢，文林伯的農地位於八掌溪的溪埔地，種出的蘿蔔特別碩大、甜美。

菁寮國小校長戴淑娟帶隊參加，附幼每個幼童用盡吃奶力氣拔蘿蔔，拔得不亦樂乎，有幼兒說「蘿蔔要帶回家給爸爸煮」，還有小朋友洋洋得意地說「以前拔過蘿蔔，蘿蔔要先清洗乾淨再煮。」

菁寮社區規劃師黃永全表示，致力推動以社會企業發展無米樂農村，認養文林伯的休耕地，除了歡迎遊客體驗，更希望社區學童也能深入認識，農特產品如蘿蔔，邀請社區媽媽醃製天然無防腐劑的菜脯，農特產品加工後還可回饋給社區、社團義賣，遊客也可以到社區品嘗蘿蔔湯、菜脯、滷蘿蔔等農村割稻飯美食。

他說，透過社會企業帶動農村發展，主要還是希望年輕人返鄉投入，讓台灣農村永續發展，不要一味只靠政府的補助，反而喪失社區的主體性。

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  • 無米樂農村學童昨日前往文林伯的農地體驗拔蘿蔔，也進一步認識社會企業對農村發展的幫助。（記者王涵平攝）

    無米樂農村學童昨日前往文林伯的農地體驗拔蘿蔔，也進一步認識社會企業對農村發展的幫助。（記者王涵平攝）

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