〈南部〉輔導偏區國一生 嘉藥志工勉勇敢

2016-12-27

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕嘉南藥理大學的福音志工隊與得勝者教育協會合作，十二年前開始下鄉服務，昨天在仁德區文賢國中舉辦輔導成果發表，等於是課程另類的結業式，還帶領孩子一起宣誓，要勇敢面對問題，不放棄自己的人生，相當勵志。

福音志工隊員都維持近百人，分批下鄉服務，對象以國中一年級為主，包含生命、品格的教育，以及情緒管理、問題解決等課程，透過筆談或互動的交流方式，達到輔導效果。

隊員都是嘉藥社會工作系的學子，每週一次到校關懷、輔導，幫國中生認識自己，並找到問題癥結，尋求解決之道，讓叛逆、迷惘的青少年不再覺得無助，更正向地面對未來。

社工系主任曾淑芬表示，國一正好是狂飆少年的青春期，有必要加強關懷，導向正途，大學生藉由輔導課程，也磨練自己助人的技巧與專業，是很難得的成長經驗。

福音志工隊連續第十三年輔導文賢國中，昨天的成果發表，有一百名學子參加，除了頒發獎狀，也共同宣誓，期許自己勇敢地面對未來的人生。