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〈南部〉《汪啟疆引領》徜徉文學 受刑人︰枯寂的心逢甘霖

2016-12-27

〔記者蘇福男／燕巢報導〕甫獲得「高雄文藝獎」的詩人作家汪啟疆，擔任高雄第二監獄教誨志工十多年，默默帶領受刑人走進文學世界，以其豐富的生命經歷，陪伴獄中極刑、重罪犯走出人生低谷。

汪啟疆老師深耕文壇超過四十五年，主要以海洋文學為創作主軸，自海軍中將退役後，曾任「創世紀」詩刊社長，主編「大海洋」詩刊，創作以詩和散文為主，兼及兒童文學，以感性細膩的筆觸禮讚海洋，也抒寫男女之情。多次獲國軍新文藝金像獎、海軍新文藝金錨獎及中國時報文學獎敘事詩獎、年度詩人獎、行政院文建會台灣文學獎等獎項，長期擔任高雄文學館文化講座。

二○○一年起，汪啟疆擔任高雄二監志工，抱著信任、謙虛的態度面對收容人，帶著尊重與收容人對話，讓受輔導者感受到彼此間沒有階級、尊卑之分，他時常與收容人分享「為對方好」，「讓糾結的心更寬闊，人一寬闊，世界就寬闊了」。

由於二監對「靜默」和「學富五車」閱讀推廣不遺餘力，長年熱心文學藝術及文化培養的汪啟疆，在獄中除輔導收容人外，並指導閱讀寫作，帶領一批批收容人走進文學領域及認識文辭之美，於靜默時間徜徉於書海，將思想幻化為文字，是寫作班收容人最大的靈命享受。

收容人小鄭說，汪老師引導同學閱讀文學著作，教導我們學習以不同角度思考事情，使我們打開思考之窗，進入文字之美，讓枯寂的心如逢甘霖般得到安慰，如果嚴冬中有春天，汪老師的寫作班，就是我在監獄裡的春天。

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