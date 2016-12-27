〈南部〉2016最後一抹夕陽 就在西子灣
2016-12-27
元旦三天連假 觀光局推暖遊高雄
〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年台灣本島最後一抹夕陽，將出現在西子灣，高雄市政府邀請全台民眾元旦假期來高雄，來趟「暖遊高雄—跨年輕旅行」。
高雄市觀光局指出，西子灣夕陽是全台十大夕陽美景之一，根據中央氣象局天文台通報，今年台灣本島最後一抹夕陽，將於十二月三十一日傍晚五點二十五分，出現在西子灣。
高雄市觀光局長曾姿雯邀請全台民眾，元旦三天連假來高雄遊玩，跨年夜可先到西子灣，歡送二○一六年最後一抹夕陽，晚上再參加夢時代跨年晚會，或前往義大世界欣賞全台最長九百九十九秒煙火秀。
曾姿雯強調，高雄市今年冬季天氣溫暖涼爽，非常適合全家大小一同出遊，特別推薦「暖遊高雄—跨年輕旅行」，探訪全世界僅有的兩處越冬型蝴蝶谷—與美洲「帝王斑蝶谷」齊名的茂林紫蝶幽谷。每年十一月至隔年三月，是欣賞紫斑蝶最佳時期，還可以順道前往寶來，欣賞百年梅樹及滿山萬壽菊，品嚐道地梅子汁。
此外，包含林園槺榔天地掃、洋蔥紙、手作肥皂、美濃紙傘彩繪等，都是元旦假期出遊的好去處。
針對自由行遊客，觀光局建議可以購買高鐵或台灣觀巴一日遊或二日遊優惠行程套票，或購買高屏澎好玩卡「旗津踩風二日遊」、「部落觀光茂林線」、「陸海空好玩卡」、「輕軌輕旅行二日遊」等多樣套票，讓遊客可在高雄市區內任意暢遊。
民眾也可利用線上「高雄咖啡地圖」，循捷運路線尋找最愛的咖啡味，凡至咖啡地圖上任一家咖啡館消費，就有機會贏得機票，也可下載「二○一七高雄過好年」APP，享受優惠，更有機會抽中汽車大獎。
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