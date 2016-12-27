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〈南部〉哺乳室體貼媽咪 高榮、文藻科大獲獎

2016-12-27

〔記者方志賢／高雄報導〕為鼓勵媽媽用母乳哺育寶貝，高市衛生局昨表揚高雄榮總等廿五個績優單位的哺乳室，並透過媽媽哺乳的親密互動照片，傳遞「母乳哺育好幸福」的概念。

高雄市衛生局舉辦親善哺乳室競賽，今年有九十七個單位參加，評選出廿五個績優單位。其中高雄榮總設置有舒適的哺乳床及沙發，方便媽媽躺著餵乳，獲選政府機關特優。另外，文藻科大原本一間哺乳室，今年增加到三間，滿足媽媽的需求，也獲選學校組特優。

新手媽媽張雯惠是名國小老師，為能哺乳貝比，請兩年的育嬰假，日前她與先生帶著十一個月大的兒子到駁二特區踏青，由先生拍下她在樹下哺乳畫面，母愛真情自然流露，獲選攝影賽優等獎。

從事行銷工作的黃品瑄是兩個小孩的媽媽，大兒子一歲十個月大，小女兒十一個月大，她說哺育母乳增進親子關係，提升寶寶免疫力，她自拍親餵女兒的畫面，也獲選優等獎。

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  • 新手媽媽張雯惠（右）與先生帶著兒子到駁二踏青，由先生拍下她在樹下哺乳畫面，母愛真情自然流露，獲選優等獎。（記者方志賢攝）

    新手媽媽張雯惠（右）與先生帶著兒子到駁二踏青，由先生拍下她在樹下哺乳畫面，母愛真情自然流露，獲選優等獎。（記者方志賢攝）

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